Osasuna mide su euforia a la desazón del Rayo Vallecano

Madrid/Pamplona, 13 abr. Osasuna, finalista de la Copa del Rey, espera certificar la permanencia y reforzar el sueño europeo en Vallecas, donde le espera un Rayo que buscará revertir la mala dinámica de resultados en la que anda inmerso tras ocho partidos sin ganar para certificar la salvación virtual, en el partido que abre la vigésima novena jornada de la Liga española.

El equipo madrileño encadena ocho jornadas ligueras sin ganar que han frenado su progresión en la clasificación, una situación que ya vivió el pasado curso, también en la segunda vuelta, cuando estuvo trece encuentros sin celebrar un triunfo.

La última victoria del Rayo fue el 6 de febrero ante el Almería en Vallecas. Desde entonces, lleva cinco empates y tres derrotas que han frenado su progresión. Aún así, a falta de diez jornadas para concluir el campeonato, el Rayo es noveno con 37 puntos, a ocho de la sexta plaza que ocupa el Real Betis y diez por encima del descenso que marca el Valencia.

El objetivo de la salvación está a solo una victoria para alcanzar los cuarenta puntos, cifra en la que Andoni Iraola cree que podrán estar tranquilos con el objetivo cumplido.

Andoni Iraola cuenta con la importante baja en el centro de la defensa del francés Florian Lejeune, sancionado tras ser expulsado frente al Atlético de Madrid. Su sustituto lo más probable es que sea el ghanés Abdul Mumin, que formaría de inicio junto con Alejandro Catena.

Esa no será la única novedad en el equipo titular ya que el técnico vasco podría volver a incluir en el once al mediapunta argentino Oscar Trejo, en lugar de Unai López, y en punta situar a Sergio Camello por Raúl De Tomás, que aún no ha celebrado ningún gol en diez partidos.

Enfrente está Osasuna, que espera aprovechar su buen estado de forma para asestar un golpe sobre la mesa y firmar la permanencia en Vallecas.

Los de Tajonar cerraron el pasado sábado una semana de ensueño remontando al Elche con el doblete de Abde tan solo cuatro días después de conseguir el billete para la segunda final copera de su historia.

La entidad navarra continúa con el subidón del pase en San Mamés para la final del 6 de mayo en Sevilla y en Vallecas querrán valerse de ello para certificar la permanencia y soñar con clasificarse para competición europea, algo a lo que hasta ahora han sido reacios.

Osasuna puede llegar a Europa con una victoria en la final de Copa o logrando la séptima plaza de Liga, que también daría un billete a una competición continental.

La idea de Osasuna es la de no aflojar en el campeonato doméstico para que en el mes de mayo continué la ilusión en El Sadar. Para ello, Jagoba Arrasate cuenta con casi todos sus jugadores disponibles. Tan solo Darko, con una grave lesión de ligamento, no podrá finalizar la temporada.

Las bajas de Lucas Torró o Rubén García no darán lugar a dramas. Peña tuvo sus primeros minutos ante el Elche tras meses de lesión demostrando un gran nivel, por lo que opta a una plaza como titular.

Pablo Ibáñez es otro de los que cuenta con opciones ante la baja de Torró. El mediocentro navarro, con su gol ante el Athletic en las semifinales de Copa, ha ganado mayor protagonismo y actualmente es uno de los primeros cambios de Arrasate.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Mumin, Fran García; Isi, Valentín, Comesaña, Álvaro; Trejo; Camello.

Osasuna: Aitor Fernández; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Pablo Ibáñez; Peña, Aimar, Moi Gómez, Abde; Budimir.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (comité andaluz).

Estadio: Vallecas.

Hora: 21.00.

--------------------------------------------------------------

Clasificación: Rayo (9º, 37 puntos), Osasuna (8º, 38).

La clave: las pizarras de Andoni Iraola y Jagoba Arrasate, dos técnicos minuciosos a nivel táctico.

El dato: Osasuna solo ha ganado en dos de las diez visitas a Vallecas en Primera.

La frase:

- Jagoba Arrasate (Osasuna): "Nos falta una victoria para llegar al objetivo".

- Oscar Valentín (Rayo): "Estamos tranquilos porque la victoria llegará".

El entorno: el estadio de Vallecas registrará una buena afluencia de público pese al horario en viernes. EFE

