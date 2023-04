L.A. Dodgers 10, San Francisco 5

Los Angeles San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 38 10 13 10 Totals 36 5 10 5 Betts rf 5 1 1 1 Estrada ss 4 2 2 1 Freeman 1b 3 1 0 1 Flores 1b 5 0 3 2 Smith c 3 0 2 1 Conforto rf 2 1 0 0 Muncy 3b 5 2 2 4 Johnson cf 0 0 0 0 Martinez dh 5 1 2 0 Wade Jr. rf 2 0 0 0 Outman cf 5 0 2 1 Davis 3b 3 0 0 1 Vargas 2b 4 1 1 0 Ruf dh 4 0 2 1 Peralta lf 2 1 1 0 Villar 2b 4 0 0 0 Thompson ph-lf 2 2 1 2 Ystrzemski cf-rf 4 0 0 0 Rojas ss 2 0 1 0 Bart c 4 2 2 0 Taylor pr-ss 2 1 0 0 Ramos lf 4 0 1 0

Los Angeles 000 215 200 — 10 San Francisco 210 000 101 — 5

E_Vargas (1), Cobb (2). DP_Los Angeles 1, San Francisco 0. LOB_Los Angeles 9, San Francisco 7. 2B_Betts (5), Martinez (6), Ruf (1). 3B_Martinez (2). HR_Muncy 2 (5), Thompson (4), Estrada (2). SB_Outman (2). SF_Smith (2), Davis (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Kershaw W,2-1 6 5 3 2 2 4 Almonte 1 3 1 1 0 0 Phillips 1 1 0 0 0 3 Bickford 1 1 1 1 0 2

San Francisco Cobb 3 2-3 8 2 2 1 2 Alexander 1 1-3 2 1 1 0 0 Ta.Rogers L,0-1 0 0 4 4 4 0 Brebbia 2-3 1 1 1 0 1 Stripling 3 1-3 2 2 2 2 6

Ta.Rogers pitched to 4 batters in the 6th.

WP_Kershaw.

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Alex MacKay; Second, Todd Tichenor; Third, Brian Knight.

T_3:10. A_34,903 (41,915).