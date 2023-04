Jim Curtin se muestra sorprendido por los dos goles del Philadelphia Union

Guadalajara (México), 13 abr. El estadounidense Jim Curtin, entrenador del Philadelphia Union de la Major League Soccer, reconoció este miércoles su sorpresa por los dos goles que su equipo hizo al Atlas para avanzar a la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"No es sencillo venir a México y ganar una eliminatoria. Me voy feliz por ello porque ni yo me esperaba anotar dos goles como visitante", reconoció el técnico después de que su equipo eliminó al Atlas de la liga mexicana.

El Philadelphia Union se impuso con marcador total de 3-2 en los cuartos de final. Empató 2-2 en el juego de vuelta de este miércoles realizado en el Estadio Jalisco, el hogar del Atlas. En el partido de ida de los cuartos de final realizado el pasado 4 de abril se impuso 1-0.

Los goles en este juego fueron del argentino Julián Carranza para Philadelphia. Por el local marcó el colombiano Julián Quiñones y el también argentino Julio Furch.

Curtin subrayó el empuje de su equipo que nunca se dio por vencido para superar los cuartos de final.

"Cuando juegas en México siempre es difícil, muy difícil, pero creo que mostramos mucha resiliencia para conseguir los goles y supimos sobreponernos al castigo que nos impuso el Atlas para impulsarnos a llegar hasta aquí".

El entrenador puntualizó que lo más complicado para sus dirigidos fue sobreponerse al mal inicio en el que cedieron la iniciativa.

"Concedimos los primeros 15 minutos, ellos lo aprovecharon con un gol. Luego el partido se puso un poco loco y fue muy importante que nosotros respondiéramos porque los goles logrados como visitante pesan aquí, ni yo me esperaba que anotáramos dos goles", insistió.

El estratega subrayó que a pesar de lo complicado que fue el rival su equipo tuvo las ocasiones para sumar más anotaciones.

"Fallamos una gran oportunidad de ponernos arriba y eso nos costó. Le doy crédito a nuestros muchachos por la mejoría que mostraron luego del medio tiempo. Hoy les doy crédito, no me lo esperaba así; mis jugadores me sorprendieron", concluyó.EFE.

as/gb/ea

(foto)