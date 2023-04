Grupos reclaman al alcalde de N.York que invierta en educación de inmigrantes

Nueva York, 13 abr. Una coalición de organizaciones reclamaron hoy al alcalde de Nueva York, Eric Adams, que invierta en la enseñanza de jóvenes inmigrantes en lugar de hacer recortes al nuevo presupuesto en el Departamento de Educación.

Advirtieron de que el recorte del 3% que ha propuesto Adams para el presupuesto de dicho Departamento impactara aún más en los programas que benefician a inmigrantes, que están enfrentando problemas para tener una educación de calidad y el apoyo que necesitan durante su proceso de aprendizaje.

De acuerdo con Andrea Ortiz, de la Coalición del Inmigrante de Nueva York, que convocó la conferencia, el recorte del año pasado ya llevó a una reducción de profesores, de programas de arte, de actividades extraescolares o los de educación bilingüe.

Los grupos pidieron que se haga una inversión de fondos para seis nuevos programas escolares de ayuda a estudiantes inmigrantes, entre ello, una inversión de 75 millones de dólares para contratar más trabajadores sociales en las escuelas para apoyar las necesidades de los solicitantes de asilo.

Miles de inmigrantes han estado llegando a la ciudad desde el año pasado, muchos de ellos familias con niños que están en proceso de solicitar asilo en EE.UU y unos 14.000 se han matriculado en las escuelas, según datos de los activistas.

"Históricamente no han habido suficientes recursos y hay muchas cosas que hacer para mejorar la educación para inmigrantes. Más recortes significa que habrá más niños afectados en un momento en que estamos viendo más familias llegando y habrá más niños en el futuro que no podrán cumplir sus sueños porque no se les dio la oportunidad cuando ingresaron a las escuelas de este país", dijo a EFE Aracelis Lucero, directora de la ONG MASA que brinda servicios en El Bronx.

Si los recortes prevalecen, advirtió, "no habrá suficiente personal en las escuelas para apoyar a los niños o aprender el idioma, ni suficientes maestros para darles la atención que merecen, ni personal administrativo para atender una escuela debidamente, ni para programas extracurriculares o servicios de traducción o interpretación". EFE

rh/jfu