Entrenador del Atlas acepta frustración porque fue eliminado por poco margen

Guadalajara (México), 13 abr. El entrenador del Atlas del fútbol mexicano, Benjamín Mora, reconoció este miércoles la frustración de su equipo porque se quedó a muy poco de clasificarse a la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf.

"Es lamentable la eliminación, estamos tristes porque la respiramos, la tuvimos cerca; fueron centímetros en los dos goles que nos dejan fuera", dijo Mora en una rueda de prensa, luego de que su equipo fue eliminado por el Philadephia Union de la MLS.

Después de perder 1-0 el partido de ida la semana pasada, el Atlas dejó una grata impresión en la primera mitad; hizo dos goles, del colombiano Julián Quiñones y el argentino Julio Furch, pero falló en la defensa y careció de puntería para hacer más goles.

"Luchamos, creímos que podíamos hacerlo, fuimos superiores el funcionamiento me deja con buen sabor; no bajamos los brazos, pero no alcanzó y tenemos que tragar amargo", indicó el estratega.

Philadelphia tuvo su héroe en el argentino Julián Carranza, anotador de los dos tantos con los que el cuadro de la MLS ganó la serie por 3-2.

Mora explicó que ahora le queda concentrarse en ser protagonista en el torneo Clausura, en el que el próximo fin de semana su equipo, decimotercero de la tabla de posiciones recibirá al Pachuca.

"Nos toca prepararnos para Pachuca, otro partido complicado. Si jugamos de esta forma en todos los partidos tendremos mas posibilidades de salir adelante", señaló.

El entrenador reiteró que lo único que puede prometer es trabajar y asumió la responsabilidad del revés.

"Asumo la responsabilidad, ese es mi trabajo", concluyó.EFE

gb/ea