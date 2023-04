Baltimore 8, Oakland 7

Oakland Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 34 7 9 7 Totals 33 8 12 8 Ruiz cf 4 2 3 2 Mullins cf 4 0 1 0 Laureano rf 5 0 0 0 Rutschman c 5 1 1 1 Rooker lf 4 2 2 5 Mountcastle dh 4 1 1 1 Aguilar 1b 3 0 0 0 Henderson 3b 3 2 1 0 Noda ph-1b 0 0 0 0 Hays lf 4 2 3 0 Díaz 3b 4 0 0 0 Frazier 2b 4 1 1 1 K.Smith ss 3 0 0 0 Vavra rf 3 1 2 0 Peterson ph-2b 1 0 0 0 O'Hearn 1b 3 0 2 3 Ca.Pérez dh 4 1 3 0 Mateo ss 3 0 0 2 Capel pr-dh 0 0 0 0 Langeliers c 3 1 0 0 Allen 2b-ss 3 1 1 0

Oakland 103 210 000 — 7 Baltimore 034 000 001 — 8

DP_Oakland 1, Baltimore 0. LOB_Oakland 5, Baltimore 6. 2B_Ruiz (4), Henderson (2). HR_Rooker 2 (3), Mountcastle (6), Rutschman (4). SB_Mateo (7), Mullins (6). SF_Rooker (1), Mateo (1), O'Hearn (1).

IP H R ER BB SO

Oakland Oller 2 1-3 8 7 7 1 2 Martínez 3 2-3 0 0 0 1 5 Jiménez 1 1 0 0 0 0 Jackson 1 2 0 0 0 0 May L,2-2 0 1 1 1 0 0

Baltimore Irvin 4 5 6 6 2 4 Voth 2 3 1 1 0 1 Baker 1 0 0 0 1 1 Coulombe 1 1 0 0 0 2 Bautista W,1-1 1 0 0 0 0 2

May pitched to 1 batter in the 9th.

HBP_Oller (Henderson), Irvin (Ruiz).

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Malachi Moore; Second, Mark Wegner; Third, Bruce Dreckman.

T_2:58. A_11,665 (45,971).