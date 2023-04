Wall Street evita el riesgo; aumentan temores de recesión

(Bloomberg) -- Wall Street experimentó un renovado apetito por los activos seguros, con una caída de las acciones y un aumento de los bonos después de los datos economicos más débiles de lo esperado reavivaran los temores de que se avecina una recesión.

El Nasdaq 100 obtuvo los peores resultados entre los principales índices de referencia. Algunos de los segmentos más especulativos del mercado se llevaron la peor parte, con una cesta de empresas tecnológicas sin beneficios seguidas por Goldman Sachs Group Inc. cayendo más del 4%.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,3% a las 16:00 hora de Nueva York

El Nasdaq 100 retrocedió 1%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,2%

El índice MSCI World cayó 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,3%

El euro cayó 0,4% a US$1,0904

La libra esterlina cayó 0,3% a US$1,2460

El yen japonés subió 0,3% a 131,29 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cambió poco a US$28.263,2

El ether subió 1,7% a US$1.910,55

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cuatro puntos básicos al 3,30%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó siete puntos básicos al 2,18%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña cambió poco al 3,43%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,4% a US$80,40 el barril

Los futuros del oro cambiaron poco

