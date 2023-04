Vuelve carry trade de divisas emergentes con tasas en máximos

(Bloomberg) -- Las estrellas se están alineando a favor de una popular operación de divisas que se beneficia de los rendimientos atractivos y la baja volatilidad, incluso cuando los mercados vienen saliendo de uno de los meses más turbulentos en años.

Las señales de que la economía estadounidense se está desacelerando y las tasas de interés mundiales están tocando techo están preparando el terreno para que los inversionistas reactiven las denominadas operaciones de carry trade en los mercados emergentes, que consisten en endeudarse en monedas de menor rendimiento para comprar aquellas que ofrecen rendimientos más altos. El Fondo Monetario Internacional predice que las economías en desarrollo, especialmente en Asia, serán un punto brillante incluso cuando Estados Unidos se desacelere, por lo que parece que por primera vez en años se dan los ingredientes adecuados para que esta estrategia tenga éxito.

Un indicador de Bloomberg que mide el endeudamiento en dólares para colocar los fondos en una canasta de monedas emergentes ha rendido casi un 5% este año, recuperándose de tres años de pérdidas y alcanzando el nivel más alto desde 2021. El mes pasado, la rentabilidad superó a la de un índice de mercados desarrollados, ya que el temor a una crisis bancaria, que comenzó en EE.UU., reforzó las apuestas de que la Reserva Federal está cerca del final de su ciclo de ajuste monetario.

“En contra de la intuición, el episodio de volatilidad de los mercados financieros de marzo podría ser la clave para reactivar las operaciones de carry trade en los mercados emergentes”, dijo Eimear Daly, estratega de mercados emergentes de NatWest Markets Plc en Londres. “Ahora que es probable que el carry estadounidense esté limitado, los inversionistas se verán tentados a volver a las divisas con alto carry de mercados emergentes, con una importante oferta de carry”.

El interés por las operaciones de carry trade se ha recuperado a medida que el rápido endurecimiento de las políticas de los principales bancos centrales parece estar a punto de llegar a su fin en medio de la preocupación por el crecimiento. Eso ha sido suficiente para generar confianza en esta estrategia, a pesar de la volatilidad de los mercados de divisas, que puede perjudicar la rentabilidad potencial.

“Los retornos de las divisas de mercados emergentes se mantienen bien en las recesiones centradas en EE.UU., y las estrategias de carry están empezando a parecer interesantes de nuevo”, según una nota de estrategas de Citigroup Inc., entre los que se encuentra Adam Pickett, publicada el jueves. “La renta fija y la renta variable de mercados emergentes podrían seguir teniendo dificultades y EMFX podría ser un mejor lugar para esconderse”.

Las operaciones financiadas en dólares con dinero puesto en las divisas de Hungría, Colombia y México han tenido un retorno de más del 6% este año, según datos recopilados por Bloomberg. Diecisiete de las 23 divisas de mercados emergentes analizadas generaron una rentabilidad positiva en lo que va de 2023, mientras que la mayoría perdió dinero el año pasado, según datos hasta el viernes.

Primeros motores

Varias monedas de mercados emergentes son objetivos de carry especialmente atractivos, ya que sus bancos centrales subieron las tasas de interés para combatir la inflación antes que sus homólogos desarrollados.

“La mayoría de los países emergentes han subido las tasas de forma significativa, muchos de ellos antes que la Reserva Federal y más, por lo que muchos rendimientos de mercados emergentes son atractivos”, afirma Rajeev De Mello, gestor de carteras macroeconómicas globales de GAMA Asset Management SA en Ginebra. Entre las divisas objetivo atractivas para las operaciones de carry trade se encuentran las de Brasil, México, India, la República Checa y Polonia.

El banco central de Brasil empezó a subir las tasas en marzo de 2021, y lo hizo en un total de 1.175 puntos básicos, hasta el nivel actual del 13,75%. La tasa Selic del país ofrece una prima de 875 puntos básicos sobre la referencia de la Fed, un colchón considerable para compensar cualquier debilidad potencial en el real brasileño.

Las tasas de referencia de Brasil, México, Colombia y Chile se sitúan en el 7% o más, muy por encima de las expectativas actuales de que las tasas de la Fed alcancen un techo cercano al 5%, según los swaps indexados a un día de EE.UU.

Disminución de la volatilidad

Aunque las fluctuaciones en los mercados de divisas se dispararon el mes pasado ante el temor a una crisis bancaria, están empezando a ceder nuevamente, convirtiéndose en una amenaza menor para los posibles operadores de carry trade.

Un índice de JPMorgan Chase & Co. de volatilidad implícita a un mes en divisas de mercados emergentes cayó a 9,9% este mes, desde un máximo de 11,1% a mediados de marzo, cuando aumentaban las tensiones bancarias. Un indicador equivalente de la volatilidad de las monedas del Grupo de los Siete disminuyó del 11,7% al 10,1%.

El nivel de ambos indicadores es ahora casi igual, después de que el índice de los mercados emergentes duplicara el de su homólogo a finales de 2021, reflejo de la volatilidad de las divisas provocada el año pasado por los bancos centrales de los mercados desarrollados.

Crecimiento divergente

A juzgar por las perspectivas de crecimiento económico, los mercados emergentes mantendrán su ventaja sobre EE.UU. en materia de tasas de interés.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional publicadas en enero, el crecimiento estadounidense se desacelerará hasta el 1,4% este año y el 1% en 2024. En comparación, el crecimiento en el conjunto de los mercados emergentes se acelerará hasta el 4% en 2023 y el 4,2% el año que viene, según las cifras del FMI.

Se espera que el FMI publique sus últimas previsiones esta semana en medio de señales de que la economía mundial se está desacelerando.

