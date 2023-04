Miércoles, 12 de abril de 2023 (11.00 GMT)

IRLANDA DEL NORTE ANIVERSARIO

Biden quiere reactivar el proceso de paz y la economía del Ulster

Belfast (R.Unido). La visita de cuatro días a Irlanda del Norte y la República de Irlanda del presidente estadounidense, Joe Biden, acapara este miércoles las portadas de los medios, que destacan el impulso que puede dar la Casa Blanca al proceso de paz y a la economía de la isla. El "sonriente Joe" llegó anoche a la capital norirlandesa con la "promesa de inyectar dinero" en la provincia británica, señala el Belfast Telegraph.

RUSIA DEFENSA

Rusia alertó a EE. UU. del lanzamiento de prueba de un misil intercontinental

Moscú. Rusia alertó a Estados Unidos del lanzamiento de prueba este martes de un misil intercontinental, afirmó hoy el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Sí, todas las notificaciones sobre lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y de cohetes balísticos desde submarinos se envían igual que antes" a EE. UU., dijo Riabkov, citado por la agencia Interfax, al contestar a la pregunta de si Moscú había comunicado a Washington el ensayo de ayer.

AFGANISTÁN MUJERES

Talibanes dicen que el veto a empleadas de la ONU es una "cuestión interna"

Kabul. El Gobierno interino de los talibanes afirmó este miércoles que la prohibición a las empleadas afganas de Naciones Unidas es una "cuestión interna" que no causa discriminación y debería "ser respetada", tras las críticas recibidas del organismo y la comunidad internacional. "El Emirato Islámico (como se autodenomina el Gobierno de los fundamentalistas) no quiere crear obstáculos para Naciones Unidas, más bien quiere dejar claro que esto es una cuestión interna de Afganistán, que no crea un problema a nadie y que debería ser respetada por todas las partes", dijo en un comunicado Zabihullah Mujahid, el principal portavoz de los talibanes, que no se habían pronunciado desde que se hizo público el veto.

SOMALIA ONU

Guterres advierte de que "el riesgo de hambruna sigue acechando" a Somalia

Mogadiscio. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió hoy de que "el riesgo de hambruna sigue acechando" a Somalia por la grave sequía que sufre ese país del Cuerno de África. "Mi última visita a Somalia en 2017 fue durante una operación humanitaria a gran escala para prevenir la hambruna. Hoy, la situación vuelve a ser alarmante", afirmó Guterres en una rueda de prensa en Mogadiscio, en el último día de su viaje a Somalia, que empezó este martes.

PAPA GUERRA

El papa pide a los países que no recurran a las armas sino a la razón

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco recordó hoy los 60 años de la encíclica "Pacem in Terris" de Juan XXIII, "escrita en plena Guerra Fría" y aseguró que su mensaje de "regular las relaciones entre países no recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón" es igual de actual que entonces. "Esa encíclica fue una verdadera bendición, como un atisbo de serenidad en medio de nubes oscuras. Su mensaje es muy actual", como el pasaje en el se "pedía regular las relaciones (entre países) no recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón", dijo Francisco durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

TIERRA SANTA CRISTIANOS

Iglesias de Jerusalén denuncian restricciones para ceremonia de Fuego Sagrado

Jerusalén. Las Iglesias cristianas de Jerusalén, encabezadas por el Patriarcado Greco-Ortodoxo, denunciaron hoy las "restricciones irrazonables" impuestas por la Policía israelí para la celebración este sábado de la ceremonia del Fuego Sagrado, la más importante para las Iglesias orientales y la comunidad cristiana de Tierra Santa. El patriarca greco-ortodoxo, Teófilo III, acompañado de los jefes de otras iglesias, pidió hoy en rueda de prensa en Jerusalén a las autoridades israelíes que intervengan para permitir el culto libre, ya que estas "restricciones innecesarias de mano dura afectarán profundamente el bienestar espiritual, moral y la libertad religiosa de las comunidades cristianas de Jerusalén y de los creyentes de todo el mundo".

KENIA CUBA

Sin pistas de los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia hace cuatro años

Mogadiscio/Nairobi. El secuestro de dos médicos cubanos en Kenia y su posterior traslado a Somalia por supuestos integrantes del grupo yihadista somalí Al Shabab cumple hoy cuatro años sin ninguna pista sobre la suerte que han corrido los doctores. El cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Assel Herrera Correa fueron secuestrados en la ciudad keniana de Mandera (noreste), fronteriza con Somalia y objetivo de ataques yihadistas en el pasado.

CORONAVIRUS NICARAGUA

Hungría dona a Nicaragua un millón de dosis de vacunas contra la covid-19

Budapest. Hungría enviará a Nicaragua un millón de dosis de vacunas contra la covid-19, anunció hoy el Gobierno del país centroeuropeo. "Para algunos países el tratamiento de la pandemia de coronavirus todavía significa un importante reto", dijo el ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó, en un comunicado, en el que informa del envío de fármacos a Nicaragua, aunque sin revelar cuáles son las empresas que los han fabricado.

ITALIA MIGRACIÓN

Open Arms: "El estado de emergencia migratoria en Italia es una pesadilla"

Roma. El estado de emergencia nacional migratoria en Italia es "una pesadilla" que no se justifica por las llegadas de migrantes a sus costas, sino que se trata de "una campaña propagandística" del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, aseguró hoy a EFE Óscar Camps, fundador de la ONG de rescate en el mar Open Arms. "Es una campaña propagandística del Gobierno de Meloni para generar alarma y ruido y no está justificada", explicó Camps sobre la decisión adoptada este martes por el Consejo de Ministros después del desembarco de 28.000 personas en los tres primeros meses del año, más de 3.000 de ellas en los últimos tres días. EFE

alf