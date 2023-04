Miami 3, Philadelphia 2

Miami Philadelphia ab r h bi ab r h bi Totals 37 3 8 3 Totals 37 2 8 2 Chisholm Jr. cf 4 0 0 0 Stott 2b 5 0 2 1 Soler dh 4 1 2 1 Turner ss 5 0 2 0 Fortes pr-dh 0 1 0 0 Schwarber dh 3 0 0 0 Arraez 2b 5 1 1 0 Castellanos rf 4 1 1 0 De La Cruz lf 5 0 3 2 Realmuto c 4 0 0 0 Gurriel 1b 5 0 1 0 Marsh cf 4 0 1 1 Segura 3b 4 0 0 0 Bohm 3b-1b 4 0 1 0 Sánchez rf 2 0 0 0 Cave lf 2 0 0 0 Hampson ph-rf 2 0 0 0 Sosa ph-3b 2 0 0 0 Stallings c 3 0 1 0 Clemens 1b 2 1 1 0 Berti ss 3 0 0 0 Harrison ph 1 0 0 0 Pache lf 1 0 0 0

Miami 000 100 010 1 — 3 Philadelphia 000 110 000 0 — 2

DP_Miami 1, Philadelphia 0. LOB_Miami 9, Philadelphia 7. 2B_Soler (5), Arraez (4), Stallings (2), Turner (2), Castellanos (8), Stott (4). HR_Soler (4). SB_Stott (3), Turner (3), Berti (3).

IP H R ER BB SO

Miami Cabrera 5 7 2 2 1 4 Scott 1 0 0 0 0 1 Nardi 1 0 0 0 0 3 Floro 1 0 0 0 0 2 Puk W,1-0 2 1 0 0 0 2

Philadelphia Wheeler 6 3 1 1 3 6 Alvarado BS,0-1 1 1-3 2 1 1 0 2 Domínguez 2-3 2 0 0 0 0 Soto L,1-2 1 1-3 0 1 0 1 3 Kimbrel 2-3 1 0 0 0 1

Umpires_Home, James Hoye; First, John Libka; Second, D.J. Reyburn; Third, Nate Tomlinson.

T_2:40. A_29,584 (42,901).