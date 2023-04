Lula: Elecciones para banco central compartirán sus prioridades

(Bloomberg) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que las personas que escogerá para dos vacantes en la junta directiva del banco central se alinearán con “los intereses del Gobierno”, una postura que podría intensificar las preocupaciones entre los inversionistas que quieren que esos cargos sean ocupados por personas experimentadas en política monetaria.

“Los nuevos directores serán designados de acuerdo con los intereses del Gobierno”, dijo Lula a la prensa el jueves en el palacio presidencial. “Es importante saber que vamos a nombrar a personas que estén en línea con los intereses del Gobierno, y personas de la más alta responsabilidad, porque no vamos a jugar con la economía”.

Tanto legisladores como inversionistas están a la espera de los nombres que designará Lula como directores de política monetaria y supervisión del banco, dos cargos con derecho a voto en su directorio. La elección de los dos directores ha atraído una mayor atención en medio de las disputas del líder izquierdista con el banco central por la decisión de este último de mantener las tasas de interés en un máximo de seis años.

El presidente tiene la facultad de designar esos cargos, pero el Senado debe aprobarlo.

Lula ha criticado la política monetaria actual durante su presidencia, afirmando que las elevadas tasas de interés están obstaculizando el crecimiento económico. El jueves reiteró esa crítica y calificó la tasa de referencia Selic de Brasil (13,75%) de “incomprensible” y de ser una barrera para las empresas que quieren acceder a crédito. También argumentó que las metas de inflación del banco central deben modificarse si no es factible cumplirlas.

“Si el objetivo está mal, se cambia el objetivo”, señaló.

El titular del banco central, Roberto Campos Neto, que es objeto de gran parte de las críticas de Lula, dijo el miércoles que las decisiones sobre cómo llenar esas vacantes dependen en última instancia del presidente.

“Es prerrogativa del Gobierno elegir directores”, dijo Campos Neto en un evento en São Paulo. “No nos preocupa si el director piensa desde la izquierda, el centro o la derecha. Nos preocupa el aspecto técnico del trabajo”.

