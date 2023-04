La designación del periodista del WSJ como 'detenido injustamente' es irrelevante, según Rusia

FOTO DE ARCHIVO. El periodista del diario estadounidense The Wall Street Journal Evan Gershkovich aparece en esta foto tomada en Moscú, Rusia. 2019. The Moscow Times/Handout via REUTERS

12 abr (Reuters) - Un alto responsable ruso dijo el miércoles que la designación por Estados Unidos del periodista de The Wall Street Journal Evan Gershkovich como "detenido injustamente" no significaba nada para Rusia y no cambiaría su enfoque del caso, informó la agencia de noticias TASS.

La agencia de seguridad rusa FSB detuvo a Gershkovich, ciudadano estadounidense, a finales de marzo y le ha acusado de cargos de espionaje que conllevan una pena máxima de 20 años de prisión.

Su detención provocó las protestas de The Wall Street Journal, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de otros medios de comunicación y de grupos de defensa de los derechos humanos.

La próxima semana, un tribunal moscovita estudiará el recurso presentado por el equipo jurídico de Gershkovich contra la decisión de mantenerlo en prisión preventiva en la cárcel moscovita de Lefortovo al menos hasta el 29 de mayo.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Ryabkov, dijo que Rusia estaba estudiando la posibilidad de conceder a los diplomáticos estadounidenses acceso consular a Gershkovich, que hasta ahora sólo ha tenido un contacto mínimo con su equipo jurídico desde su detención hace dos semanas. Pero criticó los intentos de Estados Unidos de "presionar" a Moscú sobre este asunto.

"No toleraremos ningún intento de presionarnos y no tiene ninguna importancia el estatus que asignen a esta persona en Washington. Actuaremos de acuerdo con nuestras propias necesidades internas, normas y leyes que se aplican en esta situación y nada más", citó TASS a Ryabkov.

Biden habló por teléfono con la familia de Gershkovich el martes y dijo que Washington estaba haciendo "todo lo que estaba en su mano" para conseguir la liberación de Gershkovich.

Gershkovich es el primer periodista estadounidense encarcelado en Rusia por espionaje desde el final de la Guerra Fría.

(Información de Reuters; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)