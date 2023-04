La AMA sanciona a Gabón por deficiencias en su agencia antidopaje

Madrid, 12 abr. Gabón no podrá organizar competiciones internacionales y sus deportistas participarán en ellas sin su bandera, como consecuencia del incumplimiento por parte del organismo antidopaje del país africano de los requisitos que le exige la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La AMA ha declarado a dicho organismo "no cumplidor" con las reglas, tras darle en noviembre de 2022 un plazo de cuatro meses para ajustar su legislación y en marzo de este año una notificación formal de incumplimiento que Gabón no recurrió.

En tanto la agencia antidopaje gabonesa no se alinee con la AMA, no recibirá financiación, sus representantes no podrán formar parte de los organismos firmantes del Código Antidopaje, no se concederá a Gabón el derecho a albergar campeonatos regionales, continentales o mundiales y la bandera del país no ondeará en ninguna competición internacional, incluidos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Como condición para su rehabilitación, el organismo antidopaje de Gabón "debe garantizar la adopción y entrada en vigor de las enmiendas necesarias a la legislación gabonesa para adaptarla al Código", informó la AMA, que seguirá orientando a la agencia ahora sancionada "para resolver su falta de conformidad". EFE

