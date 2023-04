FMI: demasiado pronto para dar por superada agitación financiera

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional advirtió que era demasiado pronto para dar por superada la turbulencia que ha afectado al sistema financiero mundial y dijo que las quiebras bancarias probablemente serán un lastre para el crecimiento económico mundial.

Aunque las medidas enérgicas adoptadas por los responsables políticos ante una serie de colapsos bancarios han reducido la ansiedad de los inversionistas, los mercados financieros siguen siendo frágiles y están sometidos a tensiones, según afirma el FMI en su Informe semestral sobre la estabilidad financiera mundial publicado el martes.

“La resiliencia del sistema financiero mundial se ha visto seriamente puesta a prueba”, dijo el Fondo. “Queda por ver si las medidas adoptadas hasta ahora han sido suficientes para restablecer plenamente la confianza en los mercados y las instituciones”.

En Estados Unidos, las autoridades tomaron medidas extraordinarias para contener el contagio, garantizando todos los depósitos en Silicon Valley Bank y Signature Bank tras su quiebra y abriendo un nuevo mecanismo en la Reserva Federal para proporcionar más liquidez al sistema. Las autoridades suizas, por su parte, diseñaron y apoyaron la absorción de Credit Suisse Group AG por UBS Group AG.

El FMI dio a conocer el informe poco después de publicar una actualización de sus Perspectivas de la economía mundial en la que rebajó sus proyecciones de crecimiento mundial y advirtió sobre el alto nivel de incertidumbre y riesgos, en un momento en que las tensiones del sector financiero se suman a las presiones derivadas del endurecimiento de la política monetaria y la invasión de Ucrania por Rusia.

En una entrada de blog que acompaña al informe de estabilidad financiera, Tobias Adrian, alto funcionario del FMI, sugirió que los inversionistas pueden ser demasiado optimistas sobre los riesgos para las perspectivas, con las valoraciones de las acciones al alza, sobre todo en EE.UU.

“Quizás resulte sorprendente que las condiciones financieras generales no se hayan endurecido de forma significativa” desde los colapsos bancarios, escribió.

Las quiebras bancarias fueron un síntoma de una “peligrosa combinación de vulnerabilidades” que han estado “acechando bajo la superficie del sistema financiero mundial durante años” y que ahora han quedado expuestas por el agresivo endurecimiento del crédito por parte de los bancos centrales para luchar contra una inflación que lleva décadas siendo elevada, dijo el FMI en el informe.

“El rápido ritmo de endurecimiento de las políticas está provocando cambios fundamentales en el panorama del riesgo financiero”, dijo el Fondo. “Las asignaciones de activos, los precios de los activos y las condiciones del mercado se están ajustando, poniendo a prueba las estructuras del mercado, a los inversionistas y a las instituciones financieras”.

Las tensiones financieras también están complicando los esfuerzos de los bancos centrales por frenar las presiones inflacionarias que están demostrando ser más persistentes de lo esperado, según el FMI. Si esas tensiones se intensifican, las autoridades pueden enfrentarse a difíciles disyuntivas entre luchar contra la inflación, por un lado, y garantizar la estabilidad del sistema financiero, por otro.

Actuar con rapidez

“Los responsables políticos deben actuar con rapidez para evitar cualquier evento sistémico que pueda hacer tambalear la confianza de los inversionistas en el sistema financiero mundial”, incluso si eso significa recortar las tasas de interés, dijo el Fondo.

Pero también deberían dejar en claro su determinación de reducir la inflación lo antes posible una vez que se disipe la tensión financiera, dijo el organismo multilateral.

En su publicación de blog, Adrian dijo que las recientes turbulencias se asemejan más a la crisis de ahorros y préstamos de la década de 1980 en EE.UU. que a la crisis financiera mundial de hace unos 15 años. El sistema bancario tiene mucho más capital que en 2008 y las regulaciones posteriores a la crisis han frenado los riesgos crediticios, escribió.

No obstante, “es probable que las tensiones en el sector bancario pesen sobre las condiciones crediticias y, por lo tanto, sobre el crecimiento económico”, señaló el FMI en su informe.

Según las estimaciones del FMI, las recientes y pronunciadas caídas de las acciones bancarias podrían provocar recortes del crédito que restarían casi medio punto porcentual al crecimiento en EE.UU. y la zona del euro.

Entre los muchos focos de debilidad citados por el FMI en el informe de estabilidad financiera destacan:

Casi el 9% de los bancos estadounidenses con activos entre US$10.000 millones y US$300.000 millones estarían efectivamente subcapitalizados si se vieran obligados a contabilizar íntegramente las pérdidas no realizadas en títulos del Tesoro y otros instrumentos que poseen.

Los mercados inmobiliarios comerciales parecen estar significativamente sobrevalorados en todos los países y corren el riesgo de una mayor restricción del crédito por parte de los bancos y otros prestamistas a raíz de las recientes turbulencias. Esto podría “crear un ciclo de retroalimentación adverso entre el crecimiento del crédito y los precios de los activos”, ya que la caída de estos últimos reduciría el valor de las garantías ofrecidas para los préstamos.

Es posible que el Banco Central Europeo tenga que proporcionar liquidez adicional al sistema financiero cuando venzan en junio las operaciones obligatorias de refinanciación a largo plazo con objetivo específico. Es posible que los bancos de algunos países del sur de Europa no tengan liquidez adicional suficiente para pagar.

Sin embargo, el FMI menciona un aspecto positivo. “Hasta ahora, los grandes mercados emergentes han manejado relativamente bien el fuerte endurecimiento de la política monetaria en las economías avanzadas”, sostuvo.

