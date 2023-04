FMI baja perspectiva crecimiento mundial por riesgos financieros

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional recortó sus proyecciones de crecimiento mundial y advirtió sobre el alto nivel de incertidumbre y riesgos, en momentos en que las tensiones del sector financiero se suman a las presiones derivadas del endurecimiento de la política monetaria y la invasión rusa de Ucrania.

El producto interno bruto probablemente crecerá un 2,8% este año y un 3% el próximo, 0,1 puntos porcentuales menos de lo previsto en enero, dijo el Fondo el martes en una actualización trimestral de sus Perspectivas de la economía mundial. En 2022, la economía se expandió un 3,4%.

Las inesperadas quiebras el mes pasado de Silicon Valley Bank y Signature Bank y el colapso de Credit Suisse Group AG agitaron los mercados y encendieron las alarmas sobre la estabilidad financiera, complicando los esfuerzos de los bancos centrales por controlar la inflación al tiempo que mantienen el crecimiento y la salud del sistema bancario.

“Los riesgos se inclinan a la baja, en gran parte debido a las turbulencias financieras del último mes y medio”, declaró Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI. “Eso está bajo control por ahora, pero nos preocupa que esto pueda dar lugar a una desaceleración más aguda y elevada si las condiciones financieras empeoraran significativamente”.

En una sesión informativa celebrada el martes, Gourinchas afirmó que “tal vez haya algunas vulnerabilidades al acecho y por eso es muy importante que en este momento los supervisores financieros, los reguladores y las autoridades examinen muy detenidamente estos focos de vulnerabilidad que puedan seguir existiendo, tanto en el sector bancario como en las instituciones financieras no bancarias, y en un sentido más amplio”.

Aunque la magnitud de la reducción de la previsión para 2023 no es grande, el informe muestra que el FMI es más moderado sobre las perspectivas que en enero, cuando consideraba que este año era un “punto de inflexión” para la economía mundial y los riesgos estaban más equilibrados.

La semana pasada, el FMI advirtió que el crecimiento en los próximos cinco años será limitado. Esta advertencia se basa en los riesgos de fragmentación económica provocados por las tensiones geopolíticas, incluida la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, reforzada por la guerra en Europa, así como por el menor crecimiento de la fuerza laboral y la desaceleración de las tasas de expansión a largo plazo en China y Corea del Sur.

Mientras que el FMI rebajó su estimación de crecimiento mundial, el Banco Mundial elevó sus perspectivas al 2% desde el 1,7% de enero, debido a la mayor expansión china, dijo el lunes su presidente, David Malpass. Bloomberg Economics también aumentó su previsión de expansión económica para este año.

Qué dice Bloomberg Economics...

La “hipótesis de base es un crecimiento mundial del 2,7% en 2023, por encima de las expectativas del 2,4% de principios de año, pero aún por debajo del 3,3% en 2022 y débil en relación con la tendencia anterior a la pandemia”. Una reapertura más rápida de lo previsto en China, un invierno cálido en Europa que mantiene a raya los costes energéticos y la resistencia de los mercados laborales estadounidenses son los principales motores de la revisión al alza. Las tensiones bancarias son un lastre y una advertencia sobre los riesgos futuros, pero de momento no compensan los aspectos positivos”.

— Scott Johnson, economista

El Fondo estima que la tasa de inflación mundial se situará en el 7% este año, 0,4 puntos porcentuales por encima de la proyección de enero, aunque por debajo del 8,7% de 2022. La desaceleración se debe al descenso de los precios de las materias primas y al impacto de las subidas de las tasas de interés. Para la mayoría de los países, el ritmo de crecimiento de los precios se mantendrá por encima de los objetivos de los bancos centrales hasta 2025.

Se espera que las tasas de inflación sean más bajas en cerca del 76% de los países en 2023 que en 2022 y que se desaceleren aún más hasta el 4,9% en 2024.

Aunque las turbulencias financieras parecen controladas por ahora, el FMI está preocupado por el impacto potencial si las condiciones empeoran significativamente, dijo Gourinchas a los periodistas.

Escenarios adversos

En uno de los escenarios, que el FMI califica de “alternativa plausible”, la inestabilidad financiera se mantiene contenida, pero afecta a las condiciones más que en el caso base del FMI y los bancos reducen los préstamos. Esto provocaría una desaceleración del crecimiento hasta el 2,5% en 2023, el ritmo más débil desde 2001, excluyendo el primer año de la pandemia de covid-19 en 2020 y la crisis financiera mundial de 2009.

En un escenario de una baja severa, en que la probabilidad es del 25%, podría producirse una importante interrupción del crédito, y el ritmo de expansión mundial podría reducirse a menos del 2%, algo que solo ha ocurrido cinco veces desde 1970. También hay un 15% de probabilidades de que el crecimiento sea de solo el 1%.

Otros riesgos más allá del sector financiero incluyen que la inflación tarde más de lo previsto en desacelerarse, que la reapertura de China se tambalee o que empeore la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Vemos mucho riesgo a la baja en el futuro”, dijo Gourinchas.

Estimaciones de crecimiento

Otros aspectos destacados del informe incluyen:

El Fondo elevó ligeramente su previsión de crecimiento de los países avanzados para 2023 hasta el 1,3%, 0,1 puntos porcentuales más de lo previsto, impulsado por la fortaleza de los mercados laborales. Pero es menos de la mitad de la expansión del 2,7% de 2022. La proyección para Japón se redujo al 1,3%, 0,5 puntos porcentuales menos que en enero, después de un cuarto trimestre decepcionante que se espera que se prolongue hasta este año

Se espera que EE.UU. crezca un 1,6%, 0,2 puntos porcentuales más que en la proyección anterior

El FMI recortó sus expectativas de crecimiento para los mercados emergentes y las economías en desarrollo —que tienen una mayor ponderación que las naciones avanzadas en función de la paridad del poder adquisitivo— al 3,9%, 0,1 puntos porcentuales menos que su proyección anterior La mayor reducción entre las principales economías fue para Sudáfrica, con un crecimiento de solo 0,1%, 1,1 puntos porcentuales menos que la estimación anterior La mayor mejora fue para Arabia Saudita, que el Fondo ahora pronostica que se expandirá un 3,1%, 0,5 puntos porcentuales más que en enero, impulsada por grandes proyectos de inversión



