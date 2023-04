Empeoran condiciones crediticias para empresas pequeñas de EE.UU.

(Bloomberg) -- Más empresas pequeñas de Estados Unidos informaron tener mayores dificultades para obtener un préstamo en marzo después de que múltiples quiebras bancarias llevaron a un mayor endurecimiento de las condiciones crediticias.

El 9% neto de los propietarios que piden créditos con frecuencia dijo que era más difícil obtener financiación que hace tres meses, la mayor cantidad desde diciembre de 2012, según una encuesta de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB, por sus siglas en inglés) publicada el martes. El mismo porcentaje espera que las condiciones crediticias empeoren más en los próximos tres meses e igualen el nivel más alto en una década.

“Los propietarios de pequeñas empresas son escépticos de las condiciones económicas futuras”, dijo Bill Dunkelberg, economista jefe de NFIB, en un comunicado. “Hay grandes incertidumbres por delante, la más inmediata es la preocupación de que se desencadene una crisis bancaria”.

El colapso de cuatro bancos en marzo, sobre todo el de Silicon Valley Bank y el de Signature Bank, impulsaron a muchos prestamistas a endurecer los estándares para los préstamos comerciales. Eso ha hecho que sea aún más difícil para las empresas más pequeñas pedir prestado, lo que agrava un entorno financiero que ya era difícil después de un año de alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Las malas noticias sobre el crédito, junto con el deterioro de las perspectivas de ventas y planes de expansión, hicieron que el índice de optimismo de las pequeñas empresas de la NFIB bajara 0,8 puntos hasta un mínimo de tres meses de 90,1, muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Un 26% de dueños de empresas que piden dinero prestado dijo que pagó una tasa de interés más alta en marzo en comparación con los tres meses anteriores, el mayor porcentaje desde 2006.

Aunque el crédito se está volviendo un poco más difícil de obtener, sigue siendo un problema menos importante para las empresas que la inflación y la calidad de la mano de obra.

La proporción de propietarios que estima que los próximos tres meses serán un buen momento para expandir el negocio cayó al nivel más bajo desde 2009, mostró el informe. Las empresas también redujeron los planes de gasto de capital.

Uno de cada cinco propietarios espera invertir en equipos o estructuras en los próximos tres a seis meses, la proporción más pequeña en dos años. Las empresas también redujeron los planes de contratación y las compensaciones.

La encuesta también mostró que un 15% neto dijo que esperaba ventas más débiles en los próximos tres meses, la mayor proporción desde agosto.

