Apple abrirá primeras tiendas en India en giro fuera de China

(Bloomberg) -- El presidente ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, programó un viaje para inaugurar las primeras tiendas del fabricante de iPhone en India la próxima semana, lo que pone de manifiesto las ambiciones de la compañía para el país como un mercado en crecimiento y base de fabricación.

Es probable que Cook presida la apertura de los dos puntos de venta en la capital financiera y política de India, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de planes privados. Apple informó el martes que abrirá una tienda en Bombay el 18 de abril y otra en Nueva Delhi el 20 de abril.

El viaje se produce siete años después de la visita inaugural del CEO en 2016 y coincide con el hito de la compañía más valiosa del mundo: las ventas de iPhone en India alcanzan un máximo histórico y las exportaciones anuales de iPhone del país ascienden a miles de millones de dólares. Apple apuesta por India para diversificar sus operaciones de ensamblaje fuera de China en medio de las tensas relaciones entre Pekín y Washington.

Cook tiene previsto inaugurar la primera tienda de Apple en India en un centro comercial de lujo en el Bandra Kurla Complex de Bombay, o BKC, como se denomina el barrio. Unos días después, abrirá las puertas de la tienda de Nueva Delhi, en un centro comercial de lujo del barrio de Saket. Las barreras de esa tienda se levantaron el martes.

Las dos tiendas han tardado mucho en abrir, ya que las estrictas leyes de India prohíben que las marcas internacionales abran puntos de venta de marca propia a menos de que suministren una parte importante de los productos en el país.

Apple no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la visita de Cook.

La compañía abrió una tienda en línea en India en 2020. El país es el segundo mercado mundial de teléfonos inteligentes y uno de los de más rápido crecimiento, pero los precios relativamente altos de los productos de Apple siguen siendo un factor disuasorio en esta nación de 1.400 millones de habitantes, donde la asequibilidad desempeña un papel importante en las decisiones de compra.

Entre las inauguraciones de las dos tiendas, Apple solicitó una reunión para Cook con el primer ministro Narendra Modi, dijo una de las personas. El Gobierno de Modi ha impulsado la fabricación de productos electrónicos y ha ofrecido miles de millones de dólares en incentivos para atraer a socios fabricantes de Apple como Foxconn Technology Group y Pegatron Corp.

En las conferencias sobre resultados de Apple, Cook ha subrayado la importancia de India como mercado y base de producción. Durante la última de estas conferencias, Cook dijo que Apple había establecido “un récord trimestral de ingresos y un fuerte crecimiento de dos dígitos año tras año” en el país.

“India es un mercado muy interesante para nosotros y uno de nuestros principales objetivos”, dijo Cook en la llamada. “Soy muy optimista respecto de India”.

