Martes, 11 de abril de 2023 (04.00 GMT)

COREA CONFLICTO

Kim Jong-un insta a ampliar disuasión norcoreana de manera más "ofensiva"

Seúl. El líder norcoreano Kim Jong-un ha instado a fortalecer la capacidad disuasoria del ejército "de manera más práctica y ofensiva" ante, según denunció, la situación creada en la península por los grandes ejercicios militares de Corea del Sur y EE.UU.Los comentarios del mariscal se produjeron durante una reunión ampliada de la Comisión Militar Central celebrada el lunes en Pionyang, según informó hoy martes la agencia estatal KCNA. Kim subrayó la necesidad de "fortalecer con creciente velocidad la capacidad disuasoria de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) de manera más práctica y ofensiva de cara a aplicarla de manera efectiva como medida para lograr un control y gestión más estrictos del panorama de seguridad, que cada vez es peor en la península de Corea".

EEUU PENTÁGONO

Seúl y Washington consideran que informes de escuchas fueron falseados

Seúl. Los responsables de Defensa surcoreano y estadounidense, Lee Jong-sup y Lloyd Austin, se mostraron hoy martes de acuerdo en que los documentos del Pentágono filtrados recientemente a redes sociales que revelan que Washington supuestamente espió a la Oficina Presidencial surcoreana han sido falseados.La afirmación la realizó el viceasesor de Seguridad Nacional surcoreano, Kim Tae-hyo, que habló con los medios después de que ambas partes realizasen la llamada y justo antes de que el propio Kim tomara un vuelo con destino a Washington para preparar la cumbre que los presidentes de los dos países mantendrán en dos semanas.

EEUU TIROTEO

Aumenta a cinco la cifra de muertos tras tiroteo en Louisville (EE.UU.)

Washington. Cinco personas han muerto y otras ocho han resultado heridas, entre ellas dos agentes de policía, en un tiroteo ocurrido ayer lunes por la mañana en un banco de la ciudad estadounidense de Louisville (Kentucky, EE.UU.), informó la Policía local.La Policía de la ciudad informó en la noche del lunes en su cuenta de Twitter que la cifra de fallecidos tras el ataque aumentó a cinco e identificó a la última víctima como Deanna Eckert de 57 años.Las otras cuatro víctimas mortales, tres hombres y una mujer, tenían entre 40 y 67 años.El autor del tiroteo, un hombre blanco identificado de 25 años identificado como Conner Sturgeon, fue "neutralizado" por los agentes de policía y también falleció, según informaron las autoridades.

PERÚ JUSTICIA

Fiscalía de Perú presenta denuncia contra ex primera ministra por corrupción

Lima. La Fiscalía de la Nación (general) de Perú presentó ayer lunes una denuncia constitucional en el Parlamento contra la exdiputada y ex primera ministra Betsy Chávez, la última jefa de gabinete del expresidente Pedro Castillo, por presuntamente contratar a allegados para cargos públicos."La Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra Betssy Chávez Chino -en su condición de ministra y congresista- como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado", informó el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.

EEUU TERRORISMO

EE.UU. pagará 2.700 millones dólares a 5.361 víctimas de los ataques del 11-S

Washington. El Departamento de Justicia de EEUU anunció ayer lunes que pagará en las próximas semanas unos 2.700 millones de dólares a 5.361 víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que elevan a más de 6.000 millones la indemnización concedida a víctimas del terrorismo internacional y sus familias.El Fondo para indemnizar a esos afectados fue establecido por el Congreso en 2015 y está gestionado por la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal (MLARS, por sus siglas en inglés).Desde entonces, ha distribuido ya con 3.300 millones de dólares en cuatro rondas y el pago anunciado este lunes se añade a esa cantidad.

EEUU ELECCIONES

Biden dice su plan es presentarse aunque aún no esté listo para anunciarlo

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer lunes en una entrevista a la NBC que su plan es presentarse a la reelección en noviembre de 2024 aunque todavía no está listo para hacer el anuncio oficial. "Planeo presentarme, pero aún no estamos preparados para anunciarlo", dijo Biden en esta entrevista al programa "Today" de la citada cadena esta mañana, antes de presidir el acto del lunes de Pascua en los jardines de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense lleva meses dejando caer su intención de volver a presentarse aunque no ha hecho aún el anuncio oficial.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Rusia resta esperanzas a una tregua y prepara refuerzos para contraofensiva

Kiev/Moscú. Las tropas rusas y ucranianas refuerzan sus posiciones con miles de soldados en diferentes sectores del frente de cara a una posible contraofensiva de Kiev, mientras que el Kremlin echó ayer lunes un jarro de agua fría a las esperanzas de una eventual tregua con motivo de la Pascua ortodoxa el próximo domingo. "Nadie la ha propuesto", dijo este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en referencia a una tregua, y sugirió que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene intención de decretar un cese al fuego temporal. El comandante del Ejército de Tierra de Ucrania, Oleksandr Syrsky, que visitó el domingo de nuevo el frente de Bajmut, señaló que "las fuerzas ucranianas agotaron a los Wagner", la principal fuerza de asalto de Rusia en ese teatro bélico.

UCRANIA GUERRA ONU

Occidente acusa a Rusia de intento de manipulación en el Consejo de Seguridad

Naciones Unidas. Rusia convocó ayer lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU una discusión sobre los "riesgos derivados de las violaciones de los acuerdos que regulan la exportación de armas y material militar" que utilizó para acusar de envío ilegal de armas a Ucrania a EE. UU. y a la UE, quienes, por su parte, han tachado a Rusia de cinismo y de intento de manipulación. "Los países occidentales siguen promoviendo el concepto de comportamiento responsable y de refuerzo del control sobre la circulación de armas. Sin embargo, la crisis que ellos mismos provocaron en Ucrania fue una clara demostración de la falta de sinceridad de sus declaraciones de apoyo a los esfuerzos internacionales para luchar contra la proliferación incontrolada de armas", dijo el embajador de Rusa en la ONU, Vasili Nebenzia.

EEUU ELECCIONES

Trump supera a DeSantis por 15 puntos en Florida para primarias, según sondeo

Miami. Donald Trump supera a Ron DeSantis por casi 15 puntos en la nominación presidencial republicana de 2024, según un sondeo publicado ayer lunes, una ventaja que llevó al ex presidente de EEUU a decir que el gobernador "no es tan popular en Florida como la gente pensaba"."Asumo entre otras cosas, que ellos (los votantes) no quieren su Seguridad Social ni su MediCare (sistema de salud pública) recortado", escribió Trump (2017-2021) en su red Truth Social, donde recogió los resultados del sondeo de InteractivePolls para la firma Victory Insights, realizado del 6 al 8 de este mes entre un millar de votantes republicanos.

EEUU ABORTO

El Gobierno de EE.UU. apela la orden judicial contra la píldora abortiva

Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ayer lunes un recurso de apelación contra la orden de un juez federal de Texas que busca frenar la comercialización de la píldora abortiva mifepristona en todo el país. La Administración del presidente Joe Biden pidió al Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), que frene la decisión "extraordinaria y sin precedentes" del juez en contra del medicamento para abortar. Más de 250 ejecutivos de empresas farmacéuticas y biotecnológicas habían denunciado este lunes en una carta abierta la reciente orden de un juez federal de Estados Unidos para anular la aprobación de la píldora abortiva mifespristona a nivel nacional.

ISRAEL PALESTINA

Tras repunte de violencia, Netanyahu cancela cese de su ministro de Defensa

Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció ayer lunes que mantendrá en su cargo al ministro de Defensa, Yoav Gallant, tras varios días de un fuerte repunte de tensión en la región que incluyó ataques en Cisjordania y en Tel Aviv e intercambios de fuego con milicias en Gaza, Líbano y Siria. "Gallant permanecerá en su cargo y continuará trabajando para la protección de los ciudadanos israelíes", dijo Netanyahu, revirtiendo así la decisión de cesar al ministro, anunciada el pasado domingo 26 de marzo y postergada días después tras masivas protestas. Una mujer israelí de 48 años murió este lunes producto de heridas sufridas el viernes en un ataque con disparos en Cisjordania ocupada, en el que fallecieron también sus dos hijas, de 15 y 20 años respectivamente.

MAURITANIA JUICIO

Un antiguo jefe de la Policía testifica contra el expresidente de Mauritania

Nuakchot. El exdirector de la policía de Mauritania el general retirado Ahmed Uld Bekrine pronunció un testimonio condenatorio contra el ex presidente del país Mohamed Uld Abdel Aziz durante su juicio este lunes en Nuakchot."Abdel Aziz me llamó un día por teléfono y me dio la orden de facilitar la readjudicación de una parte de los terrenos de la Academia de Policía", dijo."Un funcionario del Ministerio de Vivienda vino a verme el mismo día (...) y readjudicó una parte del terreno, que luego fue destinado a albergar negocios", dijo Bekrine ante el juez.

BRASIL MEDIO AMBIENTE

Brasil integrará con RD del Congo e Indonesia alianza de selvas tropicales

Brasilia. Brasil integrará con la República Democrática del Congo e Indonesia una alianza para la defensa de las mayores selvas tropicales del planeta, según anunció este lunes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva."En junio ya tengo un compromiso con el Congo, que está invitando a Brasil e Indonesia para un gran encuentro entre los tres países que tienen las mayores selvas verdes del mundo", dijo Lula en entrevista con el programa de radio estatal "A Voz do Brasil"

CHINA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La tecnológica china SenseTime lanza otra alternativa a ChatGPT

Shanghái (China). La tecnológica china SenseTime, una de las principales compañías dedicadas a la inteligencia artificial (IA) en el país asiático, lanzó un 'chatbot' con el que pretende hacer competencia al popular ChatGPT, desarrollado por la estadounidense OpenAI y apoyado por Microsoft.SenseTime se unió así ayer lunes a gigantes del sector digital chino como Baidu, el 'Google chino', que ya presentó su IA conversacional, ERNIE Bot, a mediados del mes pasado, y a otras como Alibaba, 360 o Tencent, que también preparan aplicaciones de este tipo. EFE

