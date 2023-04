Arizona 3, Milwaukee 0

Milwaukee Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 28 0 3 0 Totals 32 3 8 3 Yelich lf 4 0 0 0 Marte 2b 3 2 2 0 Adames ss 4 0 0 0 Rojas dh 3 0 1 1 Tellez 1b 3 0 0 0 Gurriel Jr. lf 4 0 0 0 Contreras c 3 0 1 0 Carroll lf 0 0 0 0 Anderson 3b 3 0 0 0 Walker 1b 4 1 1 2 Mitchell cf 2 0 1 0 Longoria 3b 3 0 1 0 Voit dh 3 0 0 0 McCarthy rf 4 0 0 0 Turang 2b 3 0 1 0 Ahmed ss 4 0 3 0 Wiemer rf 3 0 0 0 Moreno c 4 0 0 0 Thomas cf 3 0 0 0

Milwaukee 000 000 000 — 0 Arizona 100 020 00x — 3

E_Adames (2). DP_Milwaukee 1, Arizona 1. LOB_Milwaukee 2, Arizona 8. 2B_Marte (6), Ahmed (2). HR_Walker (2).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Miley L,1-1 5 5 3 3 3 3 Wilson 2 1 0 0 0 3 Guerra 1 2 0 0 0 0

Arizona Gallen W,1-1 7 3 0 0 1 11 McGough H,3 1 0 0 0 0 1 Chafin S,2-2 1 0 0 0 0 3

WP_Gallen.

Umpires_Home, Scott Barry; First, Clint Vondrak; Second, Gabe Morales; Third, Dan Iassogna.

T_2:12. A_12,681 (48,359).