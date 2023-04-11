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Agencias

Arizona 3, Milwaukee 0

11 Abr, 2023
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Milwaukee Arizona
ab r h bi ab r h bi
Totals 28 0 3 0 Totals 32 3 8 3
Yelich lf 4 0 0 0 Marte 2b 3 2 2 0
Adames ss 4 0 0 0 Rojas dh 3 0 1 1
Tellez 1b 3 0 0 0 Gurriel Jr. lf 4 0 0 0
Contreras c 3 0 1 0 Carroll lf 0 0 0 0
Anderson 3b 3 0 0 0 Walker 1b 4 1 1 2
Mitchell cf 2 0 1 0 Longoria 3b 3 0 1 0
Voit dh 3 0 0 0 McCarthy rf 4 0 0 0
Turang 2b 3 0 1 0 Ahmed ss 4 0 3 0
Wiemer rf 3 0 0 0 Moreno c 4 0 0 0
Thomas cf 3 0 0 0
Milwaukee 000 000 000 0
Arizona 100 020 00x 3

E_Adames (2). DP_Milwaukee 1, Arizona 1. LOB_Milwaukee 2, Arizona 8. 2B_Marte (6), Ahmed (2). HR_Walker (2).

IP H R ER BB SO
Milwaukee
Miley L,1-1 5 5 3 3 3 3
Wilson 2 1 0 0 0 3
Guerra 1 2 0 0 0 0
Arizona
Gallen W,1-1 7 3 0 0 1 11
McGough H,3 1 0 0 0 0 1
Chafin S,2-2 1 0 0 0 0 3

WP_Gallen.

Umpires_Home, Scott Barry; First, Clint Vondrak; Second, Gabe Morales; Third, Dan Iassogna.

T_2:12. A_12,681 (48,359).

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