Arizona 3, Milwaukee 0

11 Abr, 2023
|Milwaukee
|Arizona
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|28
|0
|3
|0
|Totals
|32
|3
|8
|3
|Yelich lf
|4
|0
|0
|0
|Marte 2b
|3
|2
|2
|0
|Adames ss
|4
|0
|0
|0
|Rojas dh
|3
|0
|1
|1
|Tellez 1b
|3
|0
|0
|0
|Gurriel Jr. lf
|4
|0
|0
|0
|Contreras c
|3
|0
|1
|0
|Carroll lf
|0
|0
|0
|0
|Anderson 3b
|3
|0
|0
|0
|Walker 1b
|4
|1
|1
|2
|Mitchell cf
|2
|0
|1
|0
|Longoria 3b
|3
|0
|1
|0
|Voit dh
|3
|0
|0
|0
|McCarthy rf
|4
|0
|0
|0
|Turang 2b
|3
|0
|1
|0
|Ahmed ss
|4
|0
|3
|0
|Wiemer rf
|3
|0
|0
|0
|Moreno c
|4
|0
|0
|0
|Thomas cf
|3
|0
|0
|0
|Milwaukee
|000
|000
|000
|—
|0
|Arizona
|100
|020
|00x
|—
|3
E_Adames (2). DP_Milwaukee 1, Arizona 1. LOB_Milwaukee 2, Arizona 8. 2B_Marte (6), Ahmed (2). HR_Walker (2).
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Milwaukee
|Miley L,1-1
|5
|5
|3
|3
|3
|3
|Wilson
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|Guerra
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|Arizona
|Gallen W,1-1
|7
|3
|0
|0
|1
|11
|McGough H,3
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Chafin S,2-2
|1
|0
|0
|0
|0
|3
WP_Gallen.
Umpires_Home, Scott Barry; First, Clint Vondrak; Second, Gabe Morales; Third, Dan Iassogna.
T_2:12. A_12,681 (48,359).