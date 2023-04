Regresa ciclo de "Cine en el United Palace", impulsado por Lin Manuel Miranda

Nueva York, 10 abr (EFE). - El ciclo de "Cine en el United Palace", impulsado por el actor Lin Manuel Miranda, y que se realiza en el histórico teatro United Palace del Alto Manhattan, tradicional hogar de la comunidad dominicana en Nueva York, regresa el 24 de abril con el filme "Black Swan".

Miranda ha estado involucrado con este teatro del Alto Manhattan, vecindario donde nació y creció, desde el 2013, cuando participó en una campaña para comprar un proyector, una pantalla y un sistema de sonido para reiniciar la presentación de películas, tras una pausa de 40 años.

Según un comunicado, después de la proyección de "Black Swan", que le valió el Oscar en 2011 a su protagonista, la actriz Natalie Portman, el teatro presentará una conversación entre el director de la cinta, Darren Aronofsky, y Lin Manuel Miranda.

Entre los que asistieron al inicio de este programa de cine en 2022 figuran los directores Steven Spielberg y Spike Lee y los actores Hugh Jackman y Danai Gurira.

El año pasado, unas 15.000 personas acudieron a estas funciones en Washington Heights.

Este ciclo es gratuito y los boletos para "Black Swan" estarán disponibles en el portal del United Palace a partir del 17 de abril.

Otros filmes que se presentarán en este teatro este año incluyen "When Harry Met Sally", "The Devil Wears Prada" y "If Beale Street Colud Talk".EFE

