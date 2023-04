Madrid, 10 abr. Nadie entre los ocho equipos que jugarán los cuartos de final de la Liga de Campeones ha sido más productivo que el Benfica en la actual temporada entre todas las competiciones. Ni siquiera el Nápoles. Ni el Real Madrid ni el Bayern Múnich ni el Manchester City ni el Inter ni el Milan ni el Chelsea, que es el peor de todos ellos, con tan solo 15 victorias en sus 40 encuentros oficiales, de los que perdió otro 15.

Ni la derrota del viernes contra el Oporto (1-2) altera la condición del conjunto luso, por sus 37 victorias y siete empates en 46 partidos, de los que cayó en tan solo dos. Antes de perder con el Oporto, enlazaba 16 choques sin perder. Había ganado 14 de ellos. Ahora lo espera el Inter por una plaza en las semifinales de la Champions. No llega ahí desde hace 32 años.

Sus 114 goles por 31 sólo en contra adornan aún más los méritos del bloque portugués. De sus 46 encuentros, más de la mitad, 24, los acabó sin un solo tanto en su portería.

En contraste, nada más en dos de sus compromisos se quedó sin batir la portería rival, el más reciente el 30 de diciembre de 2022, cuando padeció su otra derrota de este ejercicio.

Ni siquiera el Nápoles, el virtual campeón de la Serie A, alcanza tales registros. Repuesto del 0-4 contra el Milan, precisamente su adversario en los cuartos de final de la Liga de Campeones, con el 1-2 de este viernes al Lecce, ha llegado a estas alturas con 31 victorias y tres empates en 38 partidos entre todas las competiciones, con tan solo cuatro derrotas.

Es uno de los equipos de la temporada. Ahora sueña en la Liga de Campeones, en la que jamás había rebasado los octavos de final hasta la actual edición.

Sus 93 goles, un promedio de 2,44 por encuentro, más los 29 que tan solo ha recibido en contra, con 18 duelos imbatido, lo proponen para cualquier reto. Sólo se quedó sin marcar en cinco de ellos: 0-4 con el Milan, 0-1 con el Lazio, 1-0 con el Inter, 2-0 con el Liverpool y 0-0 con el Fiorentina.

DE LOS 117 GOLES DEL CITY A LOS 118 DEL BAYERN MÚNICH

El Manchester City completaría el podio en esa hipotética clasificación. Así lo marcan los 103 puntos, con una media de 2,28 por encuentro, fruto de sus 32 victorias (las últimas ocho de manera consecutiva antes de su desafío contra el Bayern Múnich y trece de ellas concentradas en sus últimos dieciséis compromisos), siete igualadas y seis derrotas, con 117 goles a favor (uno menos de los que ha anotado el Bayern) y 37 en contra en 45 choques. No recibió ningún gol en 20 de ellos y no marcó en tan solo cinco.

Su rival es el Bayern, que ha bajado su rendimiento de otras campañas, pero, aun así, ha ganado el 70 por ciento de sus partidos: 28 de sus 40 encuentros. Siete empates y cuatro reveses completan su recorrido por esta temporada, en los últimos tres capítulos con Thomas Tuchel al frente del banquillo, tras reemplazar a Julian Nagelsmann. En esos tres duelos, dos victorias y una derrota. Esta última supuso su eliminación de la Copa.

En esa virtual clasificación de los ocho equipos de cuartos de final sería el cuarto, por el promedio que tiene de 2,27 puntos por partido. Además, es junto al Benfica, al City y al Real Madrid, uno de los cuatro que supera la barrera de los cien goles. El conjunto bávaro ha marcado 118, más que nadie, mientras aguarda al Manchester City y Erling Haaland. El Bayern ha concedido 38 tantos. No encajó gol en 17 choques. Y no marcó en uno.

15 VICTORIAS Y 15 DERROTAS DEL CHELSEA

El peor de todos es el Chelsea. Desde cualquier perspectiva numérica y clasificatoria en este curso, en el que ha tenido tres entrenadores. De Thomas Tuchel, ahora en el Bayern, a Graham Potter, despedido la pasada semana, y de éste al reencuentro con Frank Lampard dos años después.

Disputados ya 40 partidos oficiales, el Chelsea sólo ha sido capaz de ganar quince, los mismos que ha perdido. A la vez, ha sumado diez empates.

Una trayectoria muy por debajo de las expectativas del conjunto londinense, cuyas opciones europeas se reducen a ganar la Liga de Campeones. A catorce puntos de la quinta plaza del Tottenham, a diecisiete de la cuarta del Manchester United y derrotado este sábado por el Wolwerhampton (1-0) en el reestreno de Lampard, es lo único que le queda para no sentir que ha sido un año perdido. Y por delante, el Santiago Bernabéu.

Ahí aparece con cuatro partidos consecutivos sin ganar, con el aroma a revancha de la pasada temporada y con unos registros goleadores que también reflejan sus numerosas preocupaciones: sólo ha marcado 41 goles en 40 choques oficiales de este curso y ha recibido uno más, 42, de los que ha logrado en la portería contraria. Un serio problema.

EL REAL MADRID, EL DOBLE DE TRIUNFOS DEL CHELSEA

Más aún cuando enfrente está el Real Madrid, el actual campeón de Europa, el equipo más ganador de la historia de la Liga de Campeones, tan centrado en la máxima competición continental después de haber perdido todas sus posibilidades de ganar LaLiga Santander y a la espera de la final de la Copa del Rey. Llega al duelo del miércoles en el Bernabéu tras la derrota por 2-3 contra el Villarreal. Es la octava en toda la temporada.

De sus 46 partidos oficiales del grupo dirigido por Carlo Ancelotti, ha ganado 31. Es el doble de triunfos que el Chelsea. Siete empates completan sus números a lo largo de todas las competiciones. Ha sido campeón de la Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes. Es finalista de la Copa del Rey. Y aspira a todo en la Champions. En todo el curso, ha rebasado los 100 goles. Ya va por 104. Y ha recibido 44, menos de uno por encuentro.

Un 34 por ciento tan solo se sostuvo imbatido en la portería de Thibaut Courtois. Son 16 de 46. A la vez, sólo se quedó a cero sobre el marco contrario en cuatro partidos.

LA MALA RACHA DE INTER Y MILAN

Por detrás figuran el Milan y el Inter. El primero tan solo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros. El segundo no ha vencido ninguno de sus seis choques más recientes. El más cercano, el pasado viernes, los empataron los dos: el Milan, contra el Empoli, a cero; el Inter, frente a la Salernitana y el portero mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa, a uno.

Ese marcador es un reflejo del irregular recorrido 'neroazzurro' por toda la temporada. De sus 41 partidos entre todas las competiciones, sólo ha vencido el 56 por ciento: 23. También empató seis (el 14,16 por ciento) y perdió doce (el 29,2 por ciento). Es quinto en la Serie A. Ha recibido más de un gol en contra de media por encuentro, aunque en dieciséis terminó sin daño en su portería (14 triunfos y 2 empates) y promedia 1,60 tantos a favor por choque (66 en 41 choques), aunque se quedó sin batir la portería rival en nueve.

El Milan ha jugado un partido y ha ganado cuatro encuentros menos que el Inter. El campeón de la Serie A de la pasada campaña, ganador por 0-4 en Nápoles, en su único triunfo en los seis compromisos más cercanos, ha logrado 19 triunfos en 39 choques, con nueve empates y once derrotas, con 61 goles a favor y 47 en contra. No recibió ningún tanto en once encuentros, pero también se quedó en diez sin batir el marco rival.

-- LA 'CLASIFICACIÓN' DE LOS CUARTOS DE FINAL:

.1. BENFICA (POR). Una media de 2,56 puntos por encuentro.

46 partidos, 37 victorias, 7 empates, 2 derrotas, 114 goles a favor, 31 en contra y 118 puntos.

.2. NÁPOLES (ITA). Una media de 2,52 puntos por encuentro.

38 partidos, 31 victorias, 3 empates, 4 derrotas, 93 goles a favor, 29 en contra y 96 puntos.

.3. MANCHESTER CITY (ING). Una media de 2,28 puntos por encuentro.

45 partidos, 32 victorias, 7 empates, 6 derrrotas, 117 goles a favor, 37 en contra y 103 puntos.

.4. BAYERN MÚNICH (ALE). Una media de 2,27 puntos por encuentro.

40 partidos, 28 victorias, 7 empates, 4 derrotas, 118 goles a favor, 38 en contra y 91 puntos.

.5. REAL MADRID (ESP). Una media de 2,17 puntos por encuentro.

46 partidos, 31 victorias, 7 empates, 8 derrotas, 104 goles a favor, 44 en contra y 100 puntos.

.6. INTER (ITA). Una media de 1,82 por encuentro.

41 partidos, 23 victorias, 6 empates, 12 derrotas, 66 goles a favor, 42 en contra y 75 puntos.

.7. MILAN (ITA). Una media de 1,69 puntos por encuentro.

39 partidos, 19 victorias, 9 empates, 11 derrotas, 61 goles a favor, 47 en contra y 66 puntos.

.8. CHELSEA (ING). Una media de 1,37 por encuentro.

40 partidos, 15 victorias, 10 empates, 15 derrotas, 41 goles a favor, 42 en contra y 55 puntos.

- Se otorga 3 puntos por victoria y 1 por empate sea cual sea la competición.

Iñaki Dufour