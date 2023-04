Víctor Vucetich afirma que Monterrey no debe dosificar su agresividad

México, 8 abr. Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, afirmó este sábado que su equipo no debe volver a dosificar su agresividad como les sucedió en la derrota por 2-1 ante el América.

"No debemos volver a dosificarnos como hoy nos sucedió. Tenemos que ser más agresivos. América fue muy agresivo, nos superó ahí y eso no podemos permitirlo, nosotros tenemos los elementos para hacerlo en cada juego", subrayó el técnico al final del duelo de la decimocuarta jornada del Clausura 2023.

En el primer tiempo del juego realizado en el Estadio Azteca el Monterrey se fue arriba con gol de Maximiliano Meza. El local empató por conducto del chileno Diego Valdés. En el segundo lapso el uruguayo Federico Viñas hizo el 2-1.

A un minuto del final el ecuatoriano Joao Rojas falló un penalti que hubiera significado la igualada, acción en la que Vucetich puntualizó que no autorizó ese tirador.

"No fue decisión mía enviar a Joao, yo tenía a otros dos jugadores para ejecutarlo, pero en ocasiones ellos dentro de la cancha quieren apoyar a un compañero; esas decisiones las tengo que definir y corregir", sentenció.

A pesar de la derrota el estratega aseguró que en algunos momentos del partido superaron al América, pero los errores costaron la derrota.

"No es un balance positivo. Cometimos dos errores puntuales para no tener un resultado favorable. No fue el desempeño que queríamos, pero rescato que en varios pasajes del juego fuimos mejores, de todas maneras esta derrota nos va a servir mucho para lo que viene".

Víctor Vucetich presumió que el liderato que ostentan con 34 puntos, con seis de ventaja sobre el Toluca que es segundo y siete sobre América, tercero, les da un margen de maniobra para mejorar de cara a lo que será la fase final.

"Tenemos un buen colchón de puntos que nos da la oportunidad para sacar provecho al resultado porque tenemos cosas por corregir. Eso además de que fue un partido entre dos equipos que van a pelear el título y eso nos permite prever lo que nos viene en la Liguilla", reconoció.

En la decimoquinta jornada del Clausura 2023 el Monterrey recibirá al Santos Laguna el próximo 16 de abril.EFE

