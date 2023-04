Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Boston 010 010 101 — 4 7 0 Detroit 100 000 000 — 1 9 1

Crawford, Schreiber (6), Winckowski (7), Martin (8), Jansen (9) and Wong; Boyd, Foley (5), Lange (7), Wingenter (8), Shreve (9) and Haase, Rogers. W_Crawford 1-1. L_Boyd 0-1. Sv_Jansen (2). HRs_Boston, Casas (2).

___

Oakland 000 000 000 — 0 1 1 Tampa Bay 100 422 11x — 11 12 0

Kaprielian, Jiménez (5), May (6), Martínez (6) and Langeliers, Ca.Pérez; Rasmussen, Thompson (8), Adam (9) and Bethancourt. W_Rasmussen 2-0. L_Kaprielian 0-1. HRs_Tampa Bay, Franco (4), B.Lowe (2), Ramírez (3).

___

New York 101 020 010 — 5 9 0 Baltimore 000 002 010 — 3 6 0

Cortes, Abreu (6), Marinaccio (7), J.Cordero (8), Holmes (9) and Trevino; Wells, Coulombe (7), Gillaspie (7), Baumann (9) and McCann, Bemboom. W_Cortes 2-0. L_Wells 0-1. Sv_Holmes (3). HRs_New York, Judge (4), F.Cordero (2). Baltimore, Rutschman (2).

___

INTERLEAGUE

Chicago 000 000 000 — 0 6 0 Pittsburgh 010 000 00x — 1 2 0

Kopech, Lambert (7), Diekman (8) and Zavala, Grandal; Oviedo, Moreta (7), Holderman (8), Bednar (9) and Heineman. W_Oviedo 1-0. L_Kopech 0-2. Sv_Bednar (4).

___

NATIONAL LEAGUE

Cincinnati 000 200 013 — 6 6 0 Philadelphia 110 200 000 — 4 7 0

Overton, F.Cruz (5), Herget (7), Gibaut (9) and Stephenson; Walker, Brogdon (5), Soto (6), Alvarado (7), Kimbrel (8), Domínguez (9) and Realmuto. W_Herget 1-0. L_Domínguez 0-1. Sv_Gibaut (1). HRs_Philadelphia, Bohm (2).