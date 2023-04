Simeone: "Apretar el acelerador hasta el final vengan curvas o lo que venga"

Madrid, 9 abr. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió en que su equipo va a "apretar el acelerador hasta el final, vengan curvas o lo que venga", tras el triunfo de este domingo contra el Rayo Vallecano (1-2), y después el "destino" llevará al conjunto rojiblanco a donde merezca de la clasificación, en la que está a dos puntos del segundo puesto del Real Madrid.

El siguiente reto, en su filosofía del partido a partido, es el Almería, el próximo domingo en el Metropolitano. "Necesitamos el apoyo de nuestra gente, seguir empujando. No vamos a bajar. Vamos a seguir insistiendo y el destino nos llevará donde nos lo merezcamos", declaró el técnico en rueda de prensa.

Preguntado después por su futuro, con contrato hasta 2024, contestó: "Yo pienso en el Almería, nada más".

Su conjunto está a dos puntos de la segunda plaza y con diez de ventaja sobre el quinto puesto. "Quedan diez fechas todavía. Es mucho, muchísimo. Una cantidad enorme de puntos y ponernos a imaginar, ilusionarnos, sentir emociones, es todo fantástico. Lo único que cuenta es el Almería. Y necesitamos a nuestra gente como el otro día. Cuando el Metropolitano está así, no es fácil para los rivales", abundó.

"El equipo está con buena energía, con vitalidad, con ganas de hacer las cosas bien, seguir la línea que trazamos. El Rayo es uno de los equipos que más recupera en campo rival. Logramos salta la línea de presión. El primer tiempo fue muy bueno. En el segundo iba camino de extraordinario y la expulsión nos generó más dificultades que posibilidades, porque con un partido casi resuelto parecía por poco que se podían haber escapado dos puntos que habría sido terrible", analizó.

El gol de Fran García repuso a debate la victoria del Atlético. "Puede pasar. Sabemos que es fútbol. Hay veces que sucede en este tipo de situaciones. Mejor que sucedan cuando el equipo gana, porque te hace corregir o hablar con más tranquilidad. Saber cuál es nuestro juego. Nuestro juego es uno. La expulsión nos perjudicó. El resultado a un gol de distancia es muy corto, muy peligroso y lo defendimos con tranquilidad y muy bien al final", explicó.

Esta jornada ha habido cinco expulsiones en LaLiga Santander. "Es difícil opinar... Aparte peligroso. No difícil, sino peligroso. Los árbitros están para manejar lo que se plantea a principio de temporada entre los árbitros y los que tienen que tomar las decisiones de cómo arbitrar. La Liga española es diferente a la Liga inglesa. Las comparaciones no las podemos manejar, porque no son iguales", expuso.

El Atlético jugará este miércoles un amistoso solidario en Estambul. "Ahora tenemos un encuentro entre semana en Turquía (contra el Besiktas a beneficio de las víctimas del terremoto que afectó al país y a Siria el pasado 6 de febrero y que causó 45.000 muertos) para ayudar a un montón de gente que seguramente podrá tener su ayuda en este viaje que tenemos que hacer", dijo. EFE

id/jl