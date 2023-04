Cleveland 7, Seattle 6

Seattle Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 44 6 9 6 Totals 43 7 9 7 Rodríguez cf 6 1 1 0 Kwan lf 4 1 2 0 France 1b 5 1 1 0 Rosario ss 6 1 0 0 Suárez 3b 6 0 1 0 Ramírez 3b 3 1 1 1 Raleigh c 5 2 1 2 Naylor dh 5 2 0 1 Hernández dh-rf 6 1 2 1 Giménez 2b 5 2 2 1 Kelenic rf-lf 5 1 1 1 Bell 1b 6 0 0 1 Pollock lf 2 0 1 0 Brennan rf 5 0 2 3 La Stella ph 1 0 0 1 Straw cf 5 0 1 0 Brash p 0 0 0 0 Gallagher c 2 0 1 0 Topa p 0 0 0 0 Gonzalez ph 1 0 0 0 Haggerty ph 0 0 0 0 Viloria c 1 0 0 0 Bukauskas p 0 0 0 0 Murfee p 0 0 0 0 Wong 2b 4 0 1 1 Crawford ss 4 0 0 0

Seattle 200 000 001 021 — 6 Cleveland 100 000 002 022 — 7

E_Murfee (1), Rosario (3). DP_Seattle 0, Cleveland 1. LOB_Seattle 12, Cleveland 13. 2B_Hernández (2), Kelenic (3), Brennan (1), Giménez (5). 3B_Kwan (1). HR_Raleigh (1). SB_Hernández (1), Ramírez (3), Rodríguez (4), Haggerty (2). SF_Wong (1), Ramírez (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Kirby 6 5 1 1 0 4 D.Castillo H,1 1 0 0 0 0 2 Gott H,3 1 0 0 0 0 0 Brash BS,0-2 1 2 2 2 1 3 Topa 1 0 0 0 2 1 Bukauskas BS,0-1 1 2 2 1 2 1 Murfee L,1-2 BS,0-1 1-3 0 2 1 2 0

Cleveland Plesac 7 5 2 2 1 6 Karinchak 1 0 0 0 0 2 Clase 1 1 1 1 1 0 Stephan 1 1 0 0 1 1 De Los Santos 2-3 1 2 1 2 1 Sandlin 1 1 1 0 1 3 Herrin W,1-0 1-3 0 0 0 0 0

Sandlin pitched to 4 batters in the 12th.

WP_Brash, Bukauskas, Clase(2), De Los Santos.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, John Libka; Second, Nate Tomlinson; Third, James Hoye.

T_3:48. A_12,716 (34,788).