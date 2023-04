Chicago White Sox 11, Pittsburgh 5

Chicago Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 38 11 14 10 Totals 35 5 10 5 Anderson ss 6 2 2 1 Cruz ss 4 2 1 0 Robert Jr. cf 5 0 2 2 Reynolds lf 4 1 1 1 Benintendi lf 4 1 2 1 McCutchen rf 4 2 3 2 Moncada 3b 5 0 0 0 Santana 1b 4 0 3 2 Vaughn 1b 3 4 2 0 Choi dh 4 0 0 0 Sheets dh 1 1 1 0 Hayes 3b 4 0 0 0 Burger ph-dh 2 0 0 0 Bae cf 4 0 0 0 Grandal c 4 1 2 2 Castro 2b 3 0 2 0 Colás rf 4 1 2 2 Delay c 4 0 0 0 Andrus 2b 4 1 1 2

Chicago 014 010 500 — 11 Pittsburgh 101 020 001 — 5

E_Clevinger (1). DP_Chicago 0, Pittsburgh 2. LOB_Chicago 8, Pittsburgh 8. 2B_Anderson (5), Robert Jr. (3), Grandal (2), McCutchen (2), Castro (1). HR_McCutchen (1). SB_Colás (2), Benintendi (2), Cruz (2), McCutchen (2), Reynolds (2), Anderson (5). SF_Andrus (1), Reynolds (2), McCutchen (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Clevinger W,2-0 5 1-3 8 4 4 2 1 Kelly H,1 2-3 0 0 0 0 1 Bummer 1 1 0 0 0 1 Graveman 1 0 0 0 1 1 López 1 1 1 1 0 2

Pittsburgh Velasquez L,0-2 2 2-3 6 5 5 4 1 De Jong 2 2-3 2 1 1 1 2 Zastryzny 1 3 3 3 1 1 Underwood Jr. 2-3 3 2 2 0 0 Hernandez 2 0 0 0 0 2

Zastryzny pitched to 4 batters in the 7th.

HBP_De Jong (Grandal). WP_Velasquez.

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Laz Diaz; Second, Andy Fletcher; Third, Ryan Wills.

T_3:04. A_21,162 (38,753).