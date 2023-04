Recortes de OPEP+ afectan demanda y tarifas de los petroleros

(Bloomberg) -- La sorprendente decisión de la OPEP+ de reducir la producción de petróleo no solo está redibujando las perspectivas de los precios del hidrocarburo, sino que también ha afectado las perspectivas de las compañías transportadoras de barriles.

Las acciones de petroleros como Frontline Plc, Euronav NV y DHT Holdings Inc. se desplomaron el lunes después de que la alianza de productores tomara por sorpresa al mercado con un recorte de producción de alrededor de 1 millón de barriles por día.

Cerca del 40% de la producción mundial de crudo se transporta por mar, lo que significa que es probable que se produzca una pérdida sustancial de cargamentos. Clarksons Securities AS, una unidad del corredor marítimo más grande del mundo, dijo que los superpetroleros más grandes podrían ver caer sus ganancias temporalmente en alrededor de un tercio debido a la disminución resultante en los cargamentos.

“Es un factor negativo evidente”, dijo Halvor Ellefsen, corredor de buques tanque en Fearnleys Shipbrokers UK Ltd. que ha trabajado en la industria durante casi cuatro décadas. “No es lo que necesitaban los dueños”.

La invasión rusa a Ucrania y las consiguientes sanciones occidentales habían inclinado el mercado a favor de los propietarios.

Los buques que anteriormente entregaban petróleo a unos pocos miles de kilómetros de Europa ahora tienen que transportarlo hasta Asia, lo que mantiene a los petroleros ocupados durante más tiempo y aumenta las ganancias de los buques.

El fin de las políticas cero covid de China también ha impulsado la economía de la nación que durante mucho tiempo ha sido el motor del crecimiento de demanda de petróleo, con compradores que envían millones de barriles de crudo adicional.

Las tarifas de los barcos modernos con equipos para operar con combustible barato están ganando no mucho más de US$100.000 por día, un nivel muy alto para los estándares históricos, según datos de Clarkson Research Services Ltd.

EE.UU. también podría reducir algunas exportaciones en los próximos meses porque sus propias refinerías probablemente impulsarán el procesamiento a medida que salgan del mantenimiento estacional, lo que disminuirá aún más el flujo de cargamentos, dijo Ellefsen.

El analista de Clarkson Frode Morkedal, dijo que la medida de la OPEP+ es precautoria y, como tal, es posible que no tenga un impacto duradero en la demanda de petroleros si el consumo aumenta.

La cantidad de embarcaciones nuevas que se están construyendo también es baja, lo que debería respaldar las tarifas, dijo.

