Presidente Credit Suisse “lamenta sinceramente” no frenar crisis

(Bloomberg) -- El presidente de Credit Suisse Group AG, Axel Lehmann, se disculpó con los accionistas por no haber logrado frenar una pérdida de confianza en el banco que, según dijo, se había gestado mucho antes de que él asumiera el cargo.

“No pudimos detener el impacto de los escándalos heredados ni contrarrestar los titulares negativos con hechos positivos”, dijo Lehmann en declaraciones preparadas para la reunión anual de accionistas del banco en Zúrich. Al final, “el banco no pudo salvarse”.

El mea culpa público se produce cuando los accionistas se enfrentan al liderazgo por la histórica adquisición por parte de su rival más grande UBS Group AG, que marca el final de Credit Suisse después de 167 años. El acuerdo de 3.000 millones de francos (US$3.300 millones) se cerró el mes pasado para poner fin a una crisis de confianza después de años de escándalos, pérdidas y fallas en la gestión de riesgos. La frágil confianza de los inversionistas en torno a la banca se vio aún más afectada por la quiebra de Silicon Valley Bank.

El acuerdo se alcanzó sin la aprobación de los accionistas de Credit Suisse ni UBS, lo que pone de relieve la urgencia de que el Gobierno suizo disponga una solución. Al anunciar la adquisición, citó un artículo de la Constitución que le permite emitir ordenanzas temporales “para contrarrestar amenazas existentes o inminentes de graves alteraciones al orden público o la seguridad interna o externa”. En este caso, esto incluyó anular leyes de fusión sobre la votación de los accionistas.

“Queríamos poner toda nuestra energía y nuestros esfuerzos en cambiar la situación y volver a encarrilar el banco”, dijo Lehmann. “Me duele que no tuviéramos el tiempo para hacerlo y que, en esa fatídica semana de marzo, nuestros planes se vieran alterados. Lo lamento sinceramente”.

La junta de accionistas, que se celebrará en el estadio de hockey de Zúrich, es la primera ocasión en años en la que los inversionistas podrán enfrentarse cara a cara con la dirección. Otras reuniones anteriores se han llevado a cabo de manera virtual debido a la pandemia de covid-19.

Accionistas y asesores indicaron antes de la reunión su intención de votar en contra de la reelección de varios miembros del directorio, incluido Lehmann, y expresaron su descontento con el directorio y el liderazgo de la administración del banco. Todavía no está claro cuál de los máximos ejecutivos del quebrado banco sobrevivirá a la adquisición y se estima que Lehmann y el presidente ejecutivo, Ulrich Koerner, dejarán sus cargos.

