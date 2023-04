Operadores de bonos apuntan a más alzas tras lucrativo trimestre

(Bloomberg) -- Los bonos del tesoro terminaron uno de los trimestres más turbulentos en años con los mejores retornos desde 2020 y hay razones para esperar más ganancias en el futuro.

Hay al menos tres fuerzas significativas alineadas a favor del mercado de bonos en el corto plazo: el potencial de mayores compras por parte de inversionistas en Japón al comienzo de su año fiscal; una pausa de una semana en las subastas de notas y bonos; y el hecho de que los flujos hacia los fondos de bonos del Gobierno de Estados Unidos se han disparado.

Sin embargo, eso no significa que será un mercado unidireccional. Existe el riesgo de que el informe mensual de empleo de EE.UU. del próximo viernes cause conmoción si resulta ser más fuerte de lo esperado y reaviva las expectativas de un aumento adicional de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en mayo. Y durante una sesión de negociación acortada por un festivo, existe la posibilidad de que su impacto sea descomunal.

El informe del mercado laboral, por supuesto, también podría ayudar a cimentar las expectativas que han surgido a raíz de la reciente agitación bancaria acerca de que el próximo movimiento de tasas de la Fed debe ser un recorte, una situación que también podría respaldar el apetito por los bonos del Tesoro.

La mera perspectiva de una flexibilización de la política monetaria este año debería mantener la presión a la baja sobre los rendimientos incluso si el repunte se detiene temporalmente, dijo Steve Bartolini, gestor de cartera de T. Rowe Price. “Sabemos que, si llega una recesión, harán recortes agresivos, eso es lo que hacen”, indicó Bartolini.

Mientras tanto, los diversos vientos de cola dentro del propio mercado del Tesoro también podrían mantener la presión a la baja sobre los rendimientos.

Los flujos hacia los fondos de bonos del Gobierno de EE.UU. totalizaron US$43.000 millones en las últimas ocho semanas, según TD Securities.

La lista de subastas del Tesoro de la próxima semana se limita a las letras, y la próxima venta con cupón no se realizará hasta el 11 de abril, cuando se ofrece deuda a tres años.

Y los datos del Ministerio de Finanzas de Japón muestran un aumento en la compra de bonos extranjeros a partir de febrero. “Esto debería servir, aunque no por sí solo, como una fuente adicional de demanda”, dijo el estratega de BMO Capital Markets Benjamin Jeffery.

Un trimestre trascendental

El retorno del 3% que registraron los bonos del Tesoro en el primer trimestre, el mayor desde los primeros tres meses de 2020 cuando el inicio de la pandemia de covid provocó una huida hacia los activos de refugio, se produjo cuando las primeras quiebras bancarias en EE.UU. desde 2008 provocaron una reevaluación de la probabilidad de más alzas de tasas de interés de la Fed, a pesar de las lecturas de inflación aún elevadas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro en la mayoría de los vencimientos alcanzaron en marzo los niveles más bajos del año, liderados por valores a más corto plazo. El camino también fue inestable y el rendimiento de los instrumentos a dos años subió o bajó al menos 20 puntos básicos en nueve días diferentes.

Una medida amplia de la volatilidad del Tesoro, el índice ICE BofA MOVE, alcanzó su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008, mientras que un indicador de la volatilidad del rendimiento a dos años alcanzó un récord entre 40 años de datos, según Bloomberg Intelligence.

Los rendimientos de los bonos cayeron el viernes después de una lectura mejor de lo esperado en uno de los indicadores de inflación claves de la Fed, pero aun así terminó sobre los mínimos del mes en medio de señales de que la crisis en el sistema bancario estadounidense ha sido contenida hasta cierto grado.

Ahora, todos los ojos ahora están puestos en si la Fed dará señales de planes de seguir adelante con el ajuste monetario y de si los datos económicos y las condiciones financieras los respaldarán.

