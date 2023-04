Índice servicios EEUU cae más de lo esperado, se modera demanda

(Bloomberg) -- El sector de servicios de Estados Unidos se expandió en marzo a un ritmo mucho más lento de lo proyectado debido a un crecimiento de los nuevos pedidos considerablemente más débil y a una menor actividad comercial.

El índice del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) cayó casi cuatro puntos a un mínimo de tres meses de 51,2, según mostraron los datos publicados el miércoles. La cifra fue inferior a todos los pronósticos menos uno de una encuesta a economistas realizada por Bloomberg, cuya proyección mediana era de 54,4.

Si bien un valor superior a 50 indica expansión, la baja sugiere que las empresas y los consumidores se están volviendo más cautelosos. En conjunto con la última encuesta de fábricas de ISM —que mostró un mayor deterioro— los datos de servicios pueden aumentar las preocupaciones sobre las perspectivas económicas a medida que las condiciones crediticias se endurecen y las tasas de interés se mantienen altas.

El índice de nuevos pedidos de proveedores de servicios cayó más de 10 puntos a un mínimo de tres meses de 52,2. Si bien sigue representando una expansión, la magnitud de la baja sugiere una desaceleración significativa en el ritmo de crecimiento de las reservas. La medida de actividad empresarial, que refleja el índice de producción fabril del ISM, cayó a 55,4.

“Ha habido un retroceso en la tasa de crecimiento del sector de servicios, atribuido principalmente a un enfriamiento en la tasa de crecimiento de nuevos pedidos, un entorno de empleo que varía según la industria y mejoras continuas en capacidad y logística”, dijo Anthony Nieves, presidente del comité de encuestas de negocios de servicios de ISM, en un comunicado.

El S&P 500 disminuyó y los rendimientos del Tesoro cayeron después del informe.

Mientras tanto, los inventarios crecieron al ritmo más rápido en dos años y los pedidos pendientes se redujeron a la mayor velocidad desde mayo de 2020, lo que refuerza las preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda.

Los pedidos de exportación también se contrajeron y el indicador de entregas de proveedores del grupo cayó a su nivel más bajo desde 2009. Si bien el indicador de exportación no está ajustado por variaciones estacionales y puede ser volátil de un mes a otro, la caída de 18 puntos fue la mayor que se ha registrado.

El índice de precios pagados por insumos cayó más de 6 puntos a 59,5, el nivel más bajo desde julio de 2020 y que sugiere una desaceleración de las presiones inflacionarias.

La caída mensual fue la más pronunciada desde 2017. La inflación del sector de servicios ha sido una preocupación clave para los banqueros de la Reserva Federal, quienes temen que un mercado laboral ajustado arriesgue mantener la tasa de crecimiento de precios elevada por más tiempo.

El ritmo de contratación pareció moderarse en el mes, aunque el indicador de empleo del grupo mostró nuevos aumentos en el número de empleados. Otro informe publicado el miércoles por ADP Research Institute mostró que las nóminas privadas aumentaron en 145.000 en marzo, menos de lo esperado.

Con la colaboración de Kristy Scheuble.

