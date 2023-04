GM supera a Ford en ventas de vehículos eléctricos, detrás de Tesla

(Bloomberg) -- General Motors Co. superó a Ford Motor Co. en ventas de vehículos eléctricos en casi dos a uno en los primeros tres meses del año, al tiempo que los fabricantes de automóviles intentan alcanzar al líder del mercado, Tesla Inc.

Durante el primer trimestre, Ford vendió 10.866 vehículos eléctricos en EE.UU., según un comunicado enviado el martes. Eso fue un 41% más que hace un año, sin embargo, todavía muy por debajo de los 20.670 electrificados que vendió GM en el mismo período. En general, las entregas de vehículos ligeros de Ford aumentaron casi un 10%, mientras que las ventas del primer trimestre de de GM subieron un 17,6%.

Las ventas del Mustang eléctrico de Ford, el Mach-E, cayeron un 19,7% a 5.407 vehículos, luego de que su fábrica en México permaneciera inactiva durante gran parte del trimestre a medida que el fabricante de automóviles la amplía para duplicar su capacidad a 210.000 modelos al año. Ford también perdió cinco semanas de producción de su camioneta eléctrica F-150 Lightning debido a un incidente de fuego en la bateria, lo que lo llevó a hacer una llamada de revisión.

El director ejecutivo, Jim Farley, se ha fijado el objetivo inicial de convertirse en el Nº 2 por detrás de Tesla, que controla dos tercios del mercado de vehículos eléctricos Estados Unidos y, eventualmente, superar al líder de vehículos eléctricos. Hasta ahora, Ford ha invertido US$50.000 millones en desarrollar y construir vehículos eléctricos hasta 2026, pero ha dicho que espera perder US$3.000 millones en los modelos a batería este año.

Ford elevó recientemente el precio inicial de su popular pick-up Lightning a US$59.974, un 50% más que su precio inicial original de US$39.974. El fabricante de automóviles también está impulsando su producción a 150.000 modelos anuales para fines de este año. El analista de ventas de la empresa, Erich Merkle, dijo que el aumento de precios no está afectando a las ventas.

“No vemos ningún indicio de desaceleración de la demanda del F-150 Lightning”, dijo Merkle. “Las ventas están limitadas por lo que somos capaces de producir”.

Ford aumentará la capacidad en los tres modelos eléctricos que tiene a la venta. El martes dijo que agregará un tercer turno de trabajadores en la fábrica de Kansas City que produce su camioneta E-Transit.

