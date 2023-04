Globo espía chino recabó datos de sitios militares de EEUU: NBC

(Bloomberg) -- Un supuesto globo espía de China pudo recopilar datos de inteligencia de varios sitios militares de Estados Unidos, informó NBC, citando a dos actuales funcionarios sénior estadounidenses y un exfuncionario sénior de la Administración.

China pudo transmitir la información que recabó en tiempo real, y la inteligencia recopilada provino principalmente de señales electrónicas más que de imágenes, dijeron los funcionarios.

El Departamento de Defensa mencionó a NBC comentarios de febrero que señalaban que el globo tenía un “valor aditivo limitado” para la recopilación de inteligencia por parte del Gobierno chino. El país asiático ha sostenido que se trató un globo meteorológico que se salió de su curso.

Un avión de combate estadounidense derribó el 4 de febrero el globo frente a la costa de Carolina del Sur.

Nota Original:China Spy Balloon Gathered Data From US Military Sites, NBC Says

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.