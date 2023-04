Banco Central de Chile eleva perspectivas de inflación para 2023

(Bloomberg) -- El Banco Central de Chile elevó sus proyecciones de inflación para 2023 en un informe publicado un día después de que la institución mantuviera su tasa de interés clave y señalara que los costos de endeudamiento no bajarán hasta que los aumentos de precios estén bajo control. Las tasas de swap subieron.

La inflación anual se desacelerará hasta el 4,6% en diciembre, por encima de la estimación previa del 3,6%, según el informe trimestral de política monetaria del banco, publicado el miércoles. La institución prevé que el producto interno bruto cierre este año entre un 0,5% menos y un 0,5% más, frente a la previsión anterior de una caída de entre el 0,75% y el 1,75%.

A última hora del martes, los responsables de la política monetaria, encabezados por Rosanna Costa, mantuvieron sin cambios la tasa de referencia en el 11,25%, tal y como esperaban todos los analistas encuestados por Bloomberg. En un comunicado, los miembros del Consejo de la entidad señalaron que la economía se está ajustando más lentamente de lo esperado a unas condiciones monetarias más estrictas y que la inflación ha sido más resistente. Las tasas swap a dos años, un indicador de las tasas de interés futuras, subieron 22 puntos básicos hasta el 7,77% el miércoles.

“El Consejo considera que será necesario mantener la TPM en 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación a la meta de 3% se haya consolidado”, escribieron. “De acuerdo con el escenario central del IPoM de marzo, esto tomará más tiempo que lo previsto en diciembre”.

Los encargados de formular las políticas mantienen la tasa de referencia en su nivel más alto en más de dos décadas, ya que la inflación subyacente sigue siendo resistente. Además, los analistas prevén que la economía se consolide en el primer trimestre tras un menor avance a fines de 2022. Los operadores encuestados por la autoridad monetaria pronostican que la inflación se mantendrá por encima de la meta del 3% durante los próximos dos años.

El economista jefe de STF Capital, Sergio Godoy, dijo que la firma está aplazando su estimación de la primera disminución de tasas de mayo a julio. Esto, explicó, se basa en el tono más hawkish del comunicado, la lenta caída de la inflación y que la economía ha mostrado más resistencia de lo esperado.

Chile forma parte de una lista creciente de bancos centrales que están manteniendo los costos de endeudamiento en una señal de que las alzas de tasas tocaron techo. Esta semana, Australia puso fin a su ciclo de ajuste de casi un año, mientras que a fines de marzo, el banco central de Brasil mantuvo la tasa Selic sin cambios por quinta reunión consecutiva.

Inflación subyacente

En su comunicado, los miembros del Consejo afirmaron que los aumentos del costo de la vida siguen siendo elevados. Aunque la inflación total ha disminuido, la inflación subyacente se ha mantenido bastante constante durante varios meses. Además, ha acumulado una importante sorpresa al alza en los últimos meses, señalaron.

La inflación anual se situó en el 11,9% en febrero. En un entrevista a El Mercurio publicada el domingo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que prevé que la inflación regrese a un dígito en mayo y a entre 4% y 5% a fin de año.

En cuanto a la actividad, los banqueros centrales escribieron que los ajustes en los niveles de consumo se hicieron más lentos a fines del año pasado. También citaron el pesimismo tanto de los hogares como de las empresas.

La actividad económica de Chile cayó más de lo esperado en febrero debido a un descenso de la producción minera, según informó el lunes el Banco Central. Sin embargo, el aumento del mes anterior se revisó aproximadamente tres veces al alza, hasta el 1,6% desde el 0,5%.

