Arabia Saudita sube precio petróleo a Asia tras recorte de OPEP+

(Bloomberg) -- Arabia Saudita aumentó los precios oficiales de venta para todo su petróleo a clientes asiáticos en mayo, días después de que el reino liderara un sorpresivo recorte de producción de la OPEP+.

La empresa estatal Saudi Aramco subió en 30 centavos por barril su precio de venta para el emblemático crudo Arab Light a Asia, aumentando así los precios por tercer mes consecutivo, según las hojas de precios a las que tuvo acceso Bloomberg. Los operadores que fueron encuestados antes de la sorpresiva decisión de la OPEP+ esperaban que los precios del Arab Light cayeran 43 centavos por barril.

El petróleo subió hasta un 8,4% el lunes, la mayor alza en más de un año, tras la inesperada decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados de recortar en más de 1 millón de barriles la producción diaria a partir del mes que viene. Arabia Saudita, líder de facto del grupo junto con Rusia, acordó reducir la producción en 500.000 barriles diarios.

La medida tomó por sorpresa al mercado mundial del crudo y llevó a algunos bancos a aumentar sus proyecciones de precios.

Desde principios de esta semana, los operadores y refinadores esperaban con impaciencia la publicación de los precios oficiales saudíes, ante la expectativa de un aumento del precio oficial de venta (OSP, por sus siglas en inglés). Algunos compradores también estaban preocupados por los posibles recortes de sus cargamentos de Aramco, o las llamadas asignaciones, lo que los llevó a empezar a hablar con otros proveedores no pertenecientes a la OPEP+ para obtener suministros alternativos o de reemplazo. También aumentaron los precios para los compradores estadounidenses.

“Estos precios demuestran que, a pesar de los recortes de producción anunciados, los saudíes siguen esperando una fuerte demanda asiática”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS Group AG. “Para Estados Unidos, es posible que fluya menos suministro a la región con los precios más altos”.

OSP saudíes para Asia (diferenciales frente a los precios de referencia de Omán/Dubái):

Saudi Aramco puede determinar la cantidad total de petróleo que exporta en un mes determinado fijando sus precios oficiales en relación con los de otros proveedores competidores. También puede hacerlo mediante un proceso de asignación en el que decide qué cantidad de cada grado suministrará a cada cliente. Las asignaciones suelen conocerse el día 10 de cada mes.

El productor también mantuvo los precios para los clientes del noroeste de Europa y el Mediterráneo.

Aramco vende alrededor del 60% de sus envíos de crudo a Asia, la mayoría bajo contratos a largo plazo, cuyos precios se revisan mensualmente. China, Japón, Corea del Sur e India son los mayores compradores.

Las decisiones de precios de la compañía a menudo son seguidas por otros productores del Golfo, como Irak y Kuwait.

Nota Original:Saudi Arabia Hikes Oil Prices to Asia After OPEC+ Shock Cuts (1)

--Con la colaboración de Bill Lehane.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.