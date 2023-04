Apuestas a efectivo crecen a ritmo no visto desde covid: BofA

(Bloomberg) -- Los inversionistas están apostando al efectivo al ritmo más rápido desde el inicio de la pandemia, desconcertados por una serie de corridas bancarias mientras buscan mejores tasas de interés en los fondos del mercado monetario.

Durante el primer trimestre, los inversionistas destinaron US$508.000 millones a fondos en efectivo, lo que corresponde al mayor ingreso trimestral desde los primeros días del covid-19 hace tres años, según estrategas de Bank of America Corp., con base en datos de EPFR Global.

Se han invertido más de US$100.000 millones en fondos del mercado monetario solo en las últimas dos semanas, dijeron.

“La carrera por el efectivo continúa”, escribieron el jueves los estrategas liderados por Michael Hartnet en una nota, señalando que se agregarán US$60.100 millones a la clase de activos esta semana. Mientras tanto, los fondos de renta variable continuaron experimentando salidas y las amortizaciones sumaron US$5.200 millones.

Esta semana, Bank of America dijo que el efectivo es una “alternativa convincente” a las acciones hasta que se estabilice la perspectiva económica.

El índice S&P 500 tendría poco margen para un alza a corto plazo, dado que la empresa prevé un precio objetivo para fin de año de 4.000, ligeramente por debajo del precio de cierre del índice de referencia del jueves en 4.050,83, dijeron el miércoles los estrategas liderados por Savita Subramanian. Mientras tanto, las ofertas en efectivo ofrecen un retorno de alrededor del 5%.

Las corridas bancarias que llevaron al colapso de Silicon Valley Bank y otros prestamistas más pequeños, así como el choque causado por el rescate de Credit Suisse Group AG por parte de UBS AG, han aumentado los temores sobre el estado del sistema bancario e incrementado la aversión al riesgo y el apetito por activos líquidos de los inversionistas. Las tasas de interés en máximos de 16 años han contribuido al ingreso de fondos al mercado monetario y al alejamiento de los depósitos tradicionales.

Los activos en los fondos del mercado monetario de EE.UU. ahora han alcanzado un récord de US$5,2 billones, según datos de Investment Company Institute, de los cuales más de US$300.000 millones fueron agregados durante las tres semanas previas al 29 de marzo.

Respecto de los flujos semanales en otros sectores, las asignaciones a acciones dominadas por el sector tecnológico registraron entradas por sexta semana consecutiva y alcanzaron la racha ganadora más larga en casi un año, dijeron los estrategas de BofA.

Los inversionistas se han volcado hacia las acciones tecnológicas porque apuestan a que las tasas máximas están cerca, mientras consideran que nombres de alta calidad como Apple Inc., Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. son un refugio ante las tensiones bancarias que están provocando una caída en picada de las acciones financieras este mes. El apetito por la tecnología ha llevado al Nasdaq 100 a un nuevo mercado alcista y el miércoles el índice cerró un 20% por encima de su mínimo de cierre registrado el 28 de diciembre.

Mientras tanto, los clientes de BofA sacaron esta semana US$600 millones del sector financiero, la mayor salida del sector en 10 semanas.

