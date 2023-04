Amazon busca cultivar diamantes para impulsar redes informáticas

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. se está asociando con una unidad de De Beers Group para cultivar diamantes artificiales, apostando a que las gemas hechas a medida podrían ayudar a revolucionar las redes informáticas.

La división Element Six de De Beers trabajará en el proyecto con la unidad Center for Quantum Networking de Amazon Web Services, que está buscando las formas de próxima generación para transmitir datos de manera segura a largas distancias.

Las redes cuánticas utilizan materia subatómica para entregar datos de una manera que va más allá de los sistemas de fibra óptica actuales. Los diamantes serían parte de un componente que permite que los datos viajen más lejos sin dañarse.

Los repetidores de señal convencionales no pueden manejar información de esta forma, conocida como qubits. En última instancia, este equipo podría terminar en las redes utilizadas por AWS, un proveedor de servicios de computación en la nube que representa la mayor parte de las ganancias de Amazon.

“Queremos hacer estas redes para AWS”, dijo Antia Lamas-Linares, quien dirige la unidad Center for Quantum Networking. Ella estima que la tecnología estará en uso dentro de “años, no décadas”.

Amazon maneja una gran parte de la informática y el almacenamiento de información del mundo, por lo que quiere estar al tanto de cualquier tecnología que pueda darle una ventaja sobre sus rivales Microsoft Corp. y Google de Alphabet Inc.

Para Element Six, la esperanza es encontrar una nueva aplicación para los diamantes industriales, que son apreciados por su dureza y su capacidad para funcionar como lentes. Usarlos en computación cuántica, una tecnología incipiente que promete hacer que los datos sean más seguros, podría ser una gran oportunidad.

El uso generalizado de redes cuánticas requeriría una gran cantidad de componentes, incluidos diamantes especializados. Element Six abrió recientemente una planta en Óregon que es capaz de producir hasta 2 millones de unidades de dicho componente por año utilizando una técnica llamada deposición química de vapor.

Un diamante es la forma sólida del elemento carbono. Su estructura cristalina lo convierte en el material más duro y térmicamente más conductor que existe en la naturaleza. Los diamantes también recogen naturalmente un número limitado de impurezas, como los átomos de nitrógeno, que les dan color.

Esas impurezas pueden ser un activo en los diamantes hechos por humanos. Al crear gemas con exactamente las mismas impurezas y darles forma para que se alineen de la misma manera, pueden funcionar como repetidores en una red cuántica.

En última instancia, también podrían ayudar a que la computación cuántica tenga un impacto más amplio. Dichos equipos serán necesarios para conectar computadoras que se basen en la misma tecnología, lo que permitirá que las redes de computadoras cuánticas, que durante mucho tiempo han pertenecido al ámbito de la ciencia ficción, se conviertan en realidad, dicen los investigadores de Amazon.

Nota Original:Amazon Looks to Grow Diamonds in Bid to Boost Computer Networks

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.