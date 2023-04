Acciones suben; Wall Street a la espera de datos de empleo

(Bloomberg) -- Wall Street siguió reacio a tomar posiciones significativas antes de la publicación del informe de empleo del viernes, y las acciones ganaron terreno con esfuerzo, los bonos operaron mixtos y el dólar registró escasa variación.

Las grandes tecnológicas lideraron el repunte de las acciones, que también obtuvo un respiro después de que el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, afirmara que no cree que el endurecimiento de las condiciones crediticias derivado de las recientes turbulencias bancarias lleve a la economía a la recesión. Aun así, la incertidumbre sobre si los datos de nóminas mostrarán que la inflación se está enfriando o alimentarán las preocupaciones económicas puso a muchos operadores en espera.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,4% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó un 0,7%

El Dow Jones Industrial Average registraba pocos cambios

El índice MSCI World ganó un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot operaba con pocos cambios

El euro subió un 0,2% a US$1,0923

La libra esterlina cayó un 0,2% a US$1,2443

El yen japonés cayó un 0,4% a 131,78 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 0,5% a US$28.023,92

El ether descendió un 1,8% a US$1.871,52

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó dos puntos básicos al 3,29%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania registró pocos cambios en 2,18%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña operó con pocos cambios en 3,43%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,1% a US$80,51 el barril

Los futuros del oro cayeron un 0,7% a US$2.022,20 la onza

--Con la colaboración de Srinivasan Sivabalan, Isabelle Lee, Carly Wanna y Emily Graffeo.

