Viernes, 7 de abril de 2023 (18.00 GMT)

Israel ataca posiciones de Hamás en Líbano tras el lanzamiento de 36 cohetes

Jerusalén. El Ejército israelí atacó hoy posiciones del movimiento islamista Hamás en el sur de el Líbano y siguió bombardeando posiciones del mismo grupo en la Franja de Gaza, tras el lanzamiento ayer de unos 36 cohetes desde el país del norte y en paralelo con el disparo de nuevos proyectiles desde el enclave palestino. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron objetivos pertenecientes a la organización terrorista Hamás en el sur del Líbano", confirmó un portavoz del Ejército, que advirtió de que no permitirán que el grupo palestino "opere desde el interior" de ese país. Hamás, que gobierna en Gaza, denunció hoy que un hospital del enclave sufrió daños por los bombardeos israelíes.

Dos israelíes muertas y una herida por presunto ataque en Cisjordania ocupada

Jerusalén. Dos mujeres israelíes murieron y una tercera resultó herida de gravedad en un presunto ataque con arma de fuego en el norte de Cisjordania ocupada, informaron fuentes israelíes. Un portavoz del servicio de emergencias Maguén David Adom (MDA) precisó que el hecho está siendo investigado como un "ataque terrorista", terminología utilizada para ataques perpetrados por palestinos. Esta acción coincide con una escalada de la tensión entre israelíes y palestinos. Hamás, que gobierna en Gaza, denunció hoy que un hospital del enclave sufrió daños por los bombardeos israelíes.

Rusia acusa de espionaje al corresponsal estadounidense del WSJ en Moscú

Moscú. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) acusó hoy formalmente de espionaje al periodista estadounidense Evan Gershkovich, corresponsal del "The Wall Street Journal" detenido a finales de marzo. "La investigación del FSB presentó contra Gershkovich la acusación de espionaje en beneficio de su país. Él niega categóricamente todas las acusaciones y declaró que se dedicaba en Rusia a actividades periodísticas", informó una fuente de los servicios de seguridad a la agencia TASS. Los abogados del reportero han recurrido su detención.

Ucrania quita hierro a las filtraciones en EEUU sobre futuras contraofensivas

Kiev/Moscú. Las autoridades ucranianas quitaron hoy hierro a las filtraciones sobre los supuestos planes de EEUU y la OTAN de apoyar las próximas contraofensivas del ejército de Ucrania, mientras se observa una disminución de los ataques rusos en Bajmut, bastión clave de Kiev en el Donbás. "Si de verdad alguien tuviera acceso a esa información, fingiría no saber nada para sacar provecho de ella sobre el terreno", afirmó el consejero de la presidencia ucraniana Mikhaylo Podolyak, quien tachó de “farol” esas filtraciones aparecidas en el diario "New York Times".

China y Francia apoyan esfuerzos para paz en Ucrania basados en Carta de ONU

Pekín. China y Francia publicaron hoy un comunicado conjunto en el que apoyan "todos los esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania" sobre "la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas", después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, concluyese su visita al país asiático. El documento manifiesta la oposición de París y Pekín a "cualquier acción que agrave los riesgos" y "a los ataques armados contra centrales nucleares y otras instalaciones nucleares", remitiéndose a la declaración conjunta sobre la prevención de la guerra nuclear y de una carrera armamentística de enero de 2022 firmada por EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

El papa incluye en su Vía Crucis la violencia y narcotráfico en Latinoamérica

Ciudad del Vaticano. La violencia de las guerrillas en Sudamérica y el narcotráfico que asola Centroamérica centran dos de las catorce meditaciones que el papa Francisco ha dedicado al Vía Crucis del Viernes Santo, que se celebra esta noche en el Coliseo de Roma sin la presencia del pontífice.Francisco, quien seguirá el ritual desde su residencia en el Vaticano para recuperarse de su reciente bronquitis, ha querido que las catorce estaciones del rito describan este año lo que él llama la "Tercera Guerra Mundial a trozos", con un repaso a los dramas del mundo. La oración completa se escuchará este viernes a las 21.00 horas (19.00 GMT) en el Coliseo de Roma.

Un tribunal de EEUU anula la orden de arresto de este viernes contra Toledo

Washington. Un tribunal de Estados Unidos anuló la orden de arresto que debía ejecutarse este viernes contra el expresidente peruano Alejandro Toledo para ser extraditado a su país, donde está acusado de corrupción por la trama Odebrecht. El juez de California Thomas Hixson dejó sin efecto la orden de detención después de que un tribunal de apelaciones admitiera el jueves la petición de la defensa de Toledo para retrasar la extradición durante 14 días."Como actualmente Toledo no puede ser extraditado, el tribunal anula su orden de arresto y ordena a los alguaciles que no lo detengan", informó Hixson.

El Banco Mundial pide no olvidar los desafíos a largo plazo de Latinoamérica

Washington. El nuevo director gerente sénior del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, pidió no olvidar los desafíos "a largo plazo" de Latinoamérica mientras se atiende a los retos actuales, como la elevada inflación o el aumento de la pobreza."Siempre he pensado que Latinoamérica tiene un potencial enorme, pero a veces las políticas no son continuas, lo que crea un avance a trompicones, y eso tiene efectos adversos sobre el clima de inversión y (genera) proyecciones de crecimiento más bajas", aseguró el número dos del banco de desarrollo en una entrevista con EFE.

Ruanda conmemora 29 años de un genocidio cuyas heridas "aún son profundas"

Kigali. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, encabezó este viernes los actos oficiales para conmemorar el vigésimo noveno aniversario del genocidio de 1994 y elogió la resistencia de sus compatriotas para avanzar en la unidad del país y dejar atrás una tragedia cuyas "heridas aún son profundas". Kagame hizo esas declaraciones al marcar el inicio de la semana de conmemoración del comienzo del genocidio contra los tutsis, que causó más de 800.000 muertos.

La OMS cumple 75 años: De la erradicación de la viruela a la covid-19

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra hoy su 75º aniversario tres años después de haberse convertido en la agencia más mediática del sistema de las Naciones Unidas debido a la crisis sanitaria internacional causada por la covid-19. La idea de una reunión global de países en torno a la salud pública se remonta a 1851, cuando se celebró la primera Conferencia Internacional Sanitaria en París con el tema central de la respuesta ante el cólera. Tras varios años de negociaciones, los países miembros de la ONU acordaron en 1948 constituir la OMS para "reconocer el derecho a la salud como un derecho humano fundamental y para garantizar la paz y la seguridad global".

