La "franja" arranca en Chile para una elección constitucional de poco interés

Santiago de Chile, 7 abr. La propaganda electoral televisiva, conocida como "franja", para los comicios del 7 de mayo en los que se elegirán a las 50 personas que redactarán una propuesta de Constitución, arrancó este viernes en Chile, en un inicio de campaña marcado por la falta de interés y expectativas de la ciudadanía en el nuevo proceso constituyente.

Sin presentar ninguno de sus candidatos, el pacto de la oposición Chile Seguro dedicó su primer espacio de publicidad a recordar el triunfo del “Rechazo” en el plebiscito del 4 de septiembre y varias de las polémicas que marcaron el primer año de mandato del presidente Gabriel Boric, como la crisis por 13 polémicos indultos y la gestión de la crisis migratoria.

Por parte del oficialismo, que se presenta en dos listas separadas, el pacto Unidad para Chile, integrado por el Partido Socialista y la coalición Apruebo Dignidad, formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, presentó a varios candidatos y abordó algunos de las cuestiones pendientes para el país como la mejora de las pensiones y la vivienda.

Con un llamado al "reencuentro" y a la "unidad" debutó, por otro lado, el grupo de partidos de la centro-izquierda tradicional, Todo por Chile, del cual se descolgaron los socialistas por primera vez en una elección desde el retorno a la democracia. También se anunciaron la ultraderecha, la derecha populista –que concurren separados de la derecha tradicional– y los dos candidatos del pueblo mapuche.

En total, 15,1 millones de personas están habilitadas para votar en un sufragio (no plebiscitario) que, por primera vez desde 2012, será obligatorio y que excluye a los chilenos en el exterior. Quienes incumplan la ley sin justificación comprobada ante un juez y no acudan a las urnas tendrán que pagar una multa de entre 31.000 y 187.000 pesos (entre 37,8 y 228,5 dólares).

"POCOS SABEN QUÉ VAMOS A VOTAR"

“No hay ánimo ciudadano ante un nuevo proceso constituyente, lo dicen las encuestas, y poca gente sabe qué vamos a votar en un mes”, dijo a EFE la politóloga de la Universidad Católica Julieta Suárez-Cao.

Según los últimos sondeos, a pesar de lo poco llamativo que está siendo el proceso, el 62 % de los encuestados se consideran interesados o muy interesados en el proceso y el 22 % se declara desinteresado. Sin embargo, sobre el nivel de conocimiento de los candidatos que compiten en su región, el 35 % aseguró no conocer a ninguno y el 37 % dijo que ha oído algo de algunos de ellos.

"No tengo ni interés ni esperanza en este nuevo proceso porque son las mismas personas de siempre", dice a EFE Lesilie Soto, mientras este Viernes Santo pasea por Valparaíso. "No es que no me importe lo que vaya a pasar, pero no con el mismo énfasis que la otra vez", añade Ana Carvajal, otra votante.

El politólogo de la Universidad Diego Portales Rodrigo Espinoza, señaló que la “gran paradoja” es que si bien la mayoría cree que es necesaria una nueva Constitución, el interés ciudadano en comparación al anterior proceso “está muy por debajo”.

La académica agregó que al concitar poca atención, existe "una cierta opacidad” respecto al itinerario del año pasado, lo que “tiene algunas ventajas, como ponerse de acuerdo más fácilmente", pero a la vez "genera menos entusiasmo y expectativas”.

"LA CLAVE, EL MARGEN DE ACCIÓN DE LOS CONSEJEROS"

Esta semana, justo cuando se cumple un mes de su instalación, el Comité de Expertos aprobó en general el cuerpo preliminar de los 14 capítulos de la propuesta de nueva Constitución, sobre el cual trabajará el Consejo Constitucional electo. Todas las votaciones fueron unánimes a través del consenso de los 24 expertos, y a partir de ahora inicia la etapa de las enmiendas.

“Una de las claves del nuevo Consejo será el margen de acción e incidencia de sus consejeros para hacer cambios al redactado de los expertos, opinó Espinoza, porque –según él– "si la opinión pública percibe que la elección de consejeros es un aspecto nominal para ratificar un documento que ya se ha redactado anteriormente, puede quedar afectado el resultado final del proceso”.

Para el académico, otro desafío pasa por “construir una propuesta que tienda hacia el centro”, y evitar “los errores que algunos convencionales partidarios del Apruebo cometieron en el proceso anterior cuando hablaron de escribir una nueva Constitución sin la derecha, con un tono de cierta revancha”.

UN MES PARA INFORMAR Y CONVENCER

A diferencia de las elecciones constituyentes de mayo de 2021, cuando se eligieron a los 155 integrantes de la Convención Constitucional, el 6 de mayo próximo se votarán a 50 miembros del Consejo Constitucional, que tendrá solo 4 meses para finalizar la propuesta de nueva Constitución.

“Es un proceso con mucho más control de los partidos y menor incidencia de los movimientos sociales e independientes que el otro”, dijo el politólogo.

El Servicio Electoral (Servel) explicó a EFE que ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer “las fechas importantes, los candidatos y todo lo necesario para la elección del 7 de mayo”, para que “aumente el interés” ciudadano, y enfatizó que se sumará desde hoy al despliegue de los partidos en los territorios.

Ante el desafío del Servel y de los partidos de transmitir la información y convencer con sus respectivos mensajes a la ciudadanía en apenas un mes, Espinoza concluyó: “En la medida en que prosperen los acuerdos y no las polémicas puede ser que la confianza y el interés de la gente vayan en aumento”. EFE

