El exjugador de futbol Kerzhakov, contra la intervención rusa en Ucrania

Moscú, 7 mar. El ruso Alexandr Kerzhakov, máximo goleador histórico del fútbol ruso y exjugador del Zenit y el Sevilla, rompió su silencio tras emigrar al extranjero y se pronunció en contra de la intervención militar rusa en Ucrania.

“No entiendo cómo esto es posible. Que en una sociedad tan moderna y desarrollada pueda pasar lo que está pasando”, dijo en una entrevista con el conocido periodista deportivo ruso Nobel Arustamián.

Kerzhakov, que se mudó a finales del pasado año Dubái, reconoció durante la entrevista: “Tengo miedo”.

“En cada entrevista cuando me preguntaban mi mayor deseo lo único que pedía es que no hubiera guerra. En el mundo en general”, señaló.

El delantero reconvertido en entrenador admite que cada día que pasa entiende mejor “la magnitud” del problema que estalló en febrero de 2022 con el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania.

“No lo puedo entender. Lamentablemente, no me cabe en la cabeza. He intentado, seguramente, explicármelo, pero no encuentro respuestas”, explicó.

Por eso decidió marcharse de Rusia, aunque insiste en que no se trata de una huida o una emigración definitiva, sino alejarse provisionalmente y marcharse por un tiempo lejos de su país natal.

Kerzhakov considera que el que, a estas alturas, está a favor de la intervención militar ya no va a cambiar de idea, ya que ha pasado “demasiado tiempo”, aunque opina que lo que es más peligroso es que haya rusos que no tiene una opinión formada al respecto y únicamente sobreviven.

Desde que se convirtió en entrenador dirigió al Pari NN de Nizhni Nóvgorod, al Tom siberiano y al Karmiotissa chipriota, banquillo que abandonó en febrero pasado.

Kerzhakov -goleador histórico del fútbol ruso (233), la selección nacional (30 goles, junto a Dzyuba) y el Zenit (161)- fue tres veces campeón de Liga con el Zenit y ganó la Copa de la UEFA con el Sevilla (2007).

Desde el inicio de las hostilidades en Ucrania, sólo el delantero Fiódor Smólov y el seleccionador Valeri Karpin se habían manifestado públicamente a favor del fin de los combates.EFE

mos/amg