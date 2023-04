Wells Fargo ante multa de US$97,8M por violar normas sanciones

(Bloomberg) -- Wells Fargo & Co. accedió a pagar US$97,8 millones en multas por acusaciones de que violó normas estadounidenses sobre sanciones.

El banco proporcionó una plataforma de financiamiento comercial a un banco no estadounidense que participó en aproximadamente US$532 millones en transacciones prohibidas entre 2010 y 2015, dijo la Reserva Federal el jueves. Además de una multa federal de US$$67,8 millones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro indicó que Wells Fargo accedió a pagar US$30 millones para liquidar posibles responsabilidades civiles por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán, Siria y Sudán.

“Wells Fargo quiere resolver este asunto relativo a una conducta que finalizó en 2015, que voluntariamente informamos y cooperamos plenamente con la OFAC y la junta de la Reserva Federal”, dijo una portavoz del banco con sede en San Francisco en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los prestamistas de Estados Unidos deben mantener un marco de supervisión y gestión de riesgos en toda la empresa para identificar y abordar los riesgos legales y de cumplimiento.

Entre 2008 y 2015, Wells Fargo y Wachovia Corp., que Wells Fargo adquirió a fines de 2008, proporcionaron a un banco extranjero ubicado en Europa un software que el banco usó para procesar transacciones de financiamiento comercial con jurisdicciones e individuos sancionados, dijo el Departamento del Tesoro en su comunicado.

“Wells Fargo no identificó ni detuvo el uso del banco europeo de la plataforma de software para transacciones de financiamiento comercial que involucran a jurisdicciones y personas sancionadas durante siete años a pesar de las posibles preocupaciones planteadas internamente dentro de Wells Fargo en múltiples ocasiones luego de la adquisición de Wachovia por parte de Wells Fargo”, dijo el departamento.

El hecho de que los bancos no detuvieran las aparentes violaciones “no fue el resultado de un colapso sistémico de cumplimiento dentro de la organización más amplia de Wells Fargo, que OFAC reconoce que tenía un programa general de cumplimiento de sanciones históricamente fuerte”, dijo el Departamento del Tesoro.

Además, Wells Fargo “ya no ofrece la plataforma de negociación a los bancos extranjeros”, dijo la Fed en su orden de sanción, y agregó que el banco “reforzó el cumplimiento de toda la firma” en el área.

