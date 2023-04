Venta préstamos en menor nivel desde 2010 ante mayor costo deuda

(Bloomberg) -- Ante el aumento de las tasas de interés y sus repercusiones en el mercado, las empresas se están alejando del mercado de deuda de una manera que no se ha visto en esta década.

Las empresas están retrasando la solicitud de préstamos si pueden, debido a la rapidez con la que han subido las tasas en los últimos meses, dicen los analistas. Las ventas globales de préstamos sindicados cayeron un 43% en el primer trimestre a US$493.000 millones, el nivel más bajo desde 2010.

“El mercado de préstamos de nueva emisión era antes un pueblo fantasma, especialmente después de las quiebras bancarias”, dijo Scott Macklin, director de préstamos apalancados de AllianceBernstein. “Ahora los compradores de préstamos están regresando en masa, aunque hay pocos préstamos nuevos disponibles”.

Además, varios bancos que organizan financiación empresarial retiraron los planes para sacar préstamos al mercado el mes pasado, mientras que la actividad de fusiones y adquisiciones, un gran motor de las ventas de préstamos, se ha desacelerado drásticamente.

No está claro cuánto durará la tendencia. Los acuerdos crediticios podrían repuntar en el segundo trimestre mientras regresa el apetito por el riesgo ante la disminución de las preocupaciones en torno al sector bancario. El mercado estadounidense de préstamos apalancados tiene una serie de acuerdos con compromisos que expiran esta semana, tres de los cuales surgieron el lunes.

En 2023, el volumen de préstamos estadounidenses con grado de inversión podría superar los niveles de años anteriores debido a las refinanciaciones, ya que las empresas se apresuran a cumplir el plazo para la transición de la tasa Libor a la tasa SOFR a fines de junio, de acuerdo con Susan Olsen, encargada de préstamos de grado de inversión de Citigroup Inc para Norteamérica.

El mercado de bonos no ha experimentado una caída tan brusca y todavía hay un intenso apetito de los inversionistas por los tipos más seguros de deuda corporativa. Sin embargo, los préstamos también tienden a financiar empresas más riesgosas y ser utilizados por firmas de capital privado para organizar adquisiciones apalancadas.

La semana pasada, la firma británica de adquisiciones Cinven eludió los mercados de deuda por completo para la compra de un negocio alemán de materiales de construcción, una inusual medida que mostró cómo el capital privado está cambiando sus estrategias habituales para adaptarse a un mercado volátil. Cinven usará su propio dinero para comprar el negocio, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

En marzo, los bancos también retrasaron la concesión de un préstamo de €820 millones para Ineos Enterprises y retiraron un acuerdo de US$1.080 millones para Agiliti Health.

