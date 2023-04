Rendimientos altos AT1 muestran daños duraderos de Credit Suisse

(Bloomberg) -- El mercado de US$256.000 millones en deuda AT1 aún sigue bajo el impacto de la liquidación de esta deuda en Credit Suisse Group AG.

A pesar de todas las palabras tranquilizadoras de reguladores bancarios y políticos, la controvertida amortización de la deuda de riesgo como parte del rescate de emergencia del banco suizo ha causado un gran efecto dominó. Los rendimientos se mantienen cerca de máximos históricos y crece la preocupación de que no haya ofertas de recompra de AT1 en el mercado en los próximos meses y los inversionistas queden atrapados con la deuda.

“Es improbable que los bancos puedan emitir nuevos AT1 en el corto plazo”, escribió en una nota Timothy Rahill, estratega de crédito de ING. “El mercado AT1 permanece en el limbo y la pregunta sobre el valor real de este producto —y posteriormente el resto de la estructura— persiste”.

Un índice de bonos convertibles contingentes, o AT1, emitidos por bancos europeos tenían un rendimiento del 13,5% al martes, ligeramente por debajo del récord registrado después de la liquidación de Credit Suisse. Los rendimientos fueron del 7,8% en febrero.

Los bancos con deuda AT1 se enfrentan a una decisión difícil para equilibrar los intereses de acreedores, accionistas y reguladores. Dado el alto costo de la refinanciación, puede resultarles más económico omitir su primera fecha de rescate (el momento en el que normalmente reemplazan un bono AT1 por uno nuevo) y pagar el cupón del pagaré.

Pero eso podría molestar a los tenedores de AT1, que compran este tipo de deuda esperando poder cambiar a una nueva nota en la fecha de rescate. Al mismo tiempo, pedir un rescate a cualquier costo puede provocar una reacción violenta de los accionistas, debido a intereses más altos. También es un tema delicado para los reguladores, que pueden bloquear una refinanciación.

Alrededor de US$18.000 millones en notas AT1 contingentes en Europa tienen fechas de primer rescate este año, según datos recopilados por Bloomberg.

“Todavía prevemos que se rescate la mayoría de los AT1 de referencia en 2023”, escribieron analistas de Barclays liderados por Soumya Sarkar en una nota el 28 de marzo. “Esperamos que los emisores y los reguladores quieran seguir con un enfoque más amigable con el inversionista dada la mayor sensibilidad actual”.

Para los inversionistas, todavía hay una sensación de aprensión sobre el mercado. Las gestoras de patrimonio puede reevaluar su participación en los AT1, algo que podría “perjudicar permanentemente” la demanda, según Sarkar de Barclays.

Nota Original:AT1 Yields Near Record Show Lasting Damage From Credit Suisse

--Con la colaboración de Abhinav Ramnarayan.

