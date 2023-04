Petróleo se encamina a su mayor ganancia semanal de este año

(Bloomberg) -- El crudo se encaminaba a su mayor ganancia semanal del año luego de que las interrupciones en las exportaciones iraquíes restringieron el mercado y la cifra de inflación fue más baja de lo esperado, lo que relajó algunas preocupaciones económicas.

Los precios del crudo han subido más del 9% esta semana, la mayor cantidad desde octubre de 2022. El repunte se ha visto impulsado por el cierre de alrededor de 400.000 barriles por día de flujos iraquíes en medio de una disputa entre Bagdad y la región del Kurdistán. Además, un indicador clave de la inflación de EE.UU. aumentó menos de lo esperado el mes pasado, lo que sugiere que la Reserva federal podría estar por terminar con su ciclo de alzas de tasas.

A pesar del repunte de esta semana, el crudo sigue en camino de una quinta pérdida mensual, principalmente debido a la crisis bancaria que sacudió a los mercados en las últimas semanas, aunque lo peor de la turbulencia parece haber terminado. El resiliente suministro de petróleo ruso y las huelgas en Francia que han frenado la demanda de crudo han impedido que el petróleo alcance el rango de los US$80.

Goldman Sachs Group Inc. ve los precios actuales como una oportunidad de compra para inversionistas, dijo Jeff Currie, responsable global de productos básicos del banco. El banco pronostica sólidas salidas de inventario este verano a medida que el repunte de China cobre fuerza, lo que impulsará la confianza de los inversionistas.

Nota Original:Oil Set for Best Week This Year as Supply Snags Boost Prices

--Con la colaboración de Natalia Kniazhevich.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.