Miércoles, 5 de abril de 2023 (11.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Intercambio fuego entre Israel y Gaza puede causar "una gran explosión" dice ANP

Jerusalén. El Ejército israelí y milicias de la Franja de Gaza intercambiaron proyectiles esta madrugada tras registrarse enfrentamientos entre fieles palestinos y la Policía de Israel en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, en lo que marca el primer incidente violento de peso desde el comienzo del Ramadán. La autoridad Nacional Palestina (ANP) advirtió hoy de que los disturbios podrían "causar una gran explosión" en la zona e instó al Gobierno israelí a "actuar de manera responsable" para evitar consecuencias.

UCRANIA GUERRA

Rusia apoya esfuerzos del OIEA para garantizar seguridad nuclear de Zaporiyia

Moscúr. Rusia apoya los esfuerzos del director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para garantizar la seguridad de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo control ruso, declaró hoy el embajador ruso ante las organizaciones internacionales, Mijaíl Uliánov. "El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, y el director general del OIEA, Rafael Grossi, se reunieron hoy en Kaliningrado para debatir la seguridad física y nuclear de la central de Zaporiyia. Rusia apoya los esfuerzos de Grossi en ese sentido", tuiteó el diplomático ruso.

UCRANIA GUERRA

Zelenski es recibido por Duda en Varsovia al comienzo de su primera visita oficial a Polonia

Varsovia. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este miércoles al palacio presidencial de Varsovia, donde fue recibido por su homólogo polaco, Andrzej Duda, en su primera visita oficial a Polonia desde el comienzo de la guerra. Varsovia está a la vanguardia de la coalición internacional que apoya a Ucrania, Polonia es uno de los países que ha acogido más refugiados ucranianos y el actual Gobierno mantiene una campaña en favor de la integración de Ucrania en la UE y la OTAN.

UCRANIA GUERRA

Ucrania ordena evacuar a niños de Donetsk y pide que ciudadanos abandonen territorios ocupados

Kiev. Las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de 126 niños de 21 localidades de la provincia de Donetsk (este) afectadas por los combates entre las tropas ucranianas que las defienden y las fuerzas rusas que intentan tomarlas, informó el Ministerio ucraniano de Reintegración. La ministra ucraniana para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk, hizo un llamamiento a los ciudadanos ucranianos de las zonas del país bajo control ruso para que intenten salir lo antes posible a través de “terceros países”.

CHINA UE

Macron llega a Pekín para verse con Xi con la Guerra de Ucrania de fondo

Pekín. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó hoy a Pekín para una visita en la que una reunión trilateral el jueves sobre la Guerra de Ucrania con el presidente de China, Xi Jinping, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, acapara el interés internacional. Macron y Von der Leyen podrán escuchar de primera mano el planteamiento y postura del mandatario chino sobre la invasión rusa de Ucrania, además de profundizar en el objetivo europeo de “buscar un camino que lleve al final de la guerra a medio plazo”.

OTAN EXTERIORES

La OTAN aborda el “cada vez mayor” alineamiento de China con Rusia

Bruselas. Los ministros de Exteriores de la OTAN abordan este miércoles en Bruselas el “cada vez mayor alineamiento” de las posiciones de China con Rusia, y hablarán de la seguridad en la región indopacífica con sus homólogos de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.“Debatiremos cómo contrarrestar todas las amenazas y desafíos a los que se enfrentan nuestras líneas, incluidos los que emanan del sur, y cómo hacer frente a la creciente competencia estratégica. Incluido el cada vez mayor alineamiento de China con Rusia”, indicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, al inicio de la reunión.

UE PRESIDENCIA

La primera ministra italiana recibe con honores a Sánchez antes de su reunión sobre la UE

Roma. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió este miércoles con honores al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de su reunión para analizar asuntos que van a ser objeto de negociación en la Unión Europea (UE) durante el semestre de presidencia española. Las diferencias ideológicas entre Sánchez, socialdemócrata, y Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, son evidentes, pero fuentes diplomáticas españolas subrayan que las relaciones entre los países están por encima de los gobiernos que haya en cada momento.

R.UNIDO ESCOCIA

El marido de Sturgeon es detenido por la financiación del Partido Nacional Escocés (SNP)

Londres. Peter Murrell, marido de la ex ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon, ha sido arrestado este miércoles en relación con una investigación sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés (SNP), informó la BBC. La Policía de Escocia, sin embargo, no ha facilitado la identidad del detenido. Los agentes también registran varios domicilios como parte de la pesquisa sobre las finanzas de la formación en el poder del Gobierno autonómico escocés, agregó la Policía, que ha puntualizado que se trata de una investigación en curso.

N.ZELANDA ARDERN

Ardern reivindica en su despedida que se puede ser sensible y liderar

Sídney (Australia). La ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern reivindicó este miércoles su manera sensible y empática de liderar, durante un emotivo discurso en el Parlamento plagado de risas y bromas con sus compañeros con el que puso fin a casi quince años de carrera política."(Podéis) ser amables, tener corazón o remangarse, ser madres o no, exmormones o no, ser empollones, llorones o ser de los que dan abrazos. Podéis ser todas esas cosas y no solamente podéis estar aquí, si no que podéis liderar como lo hice yo", declaró emocionada Ardern, quien gobernó entre marzo de 2017 y el pasado enero.

FINLANDIA ELECCIONES

Sanna Marin dejará la presidencia del Partido Socialdemócrata finlandés

Helsinki. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, anunció este miércoles su renuncia como presidenta del Partido Socialdemócrata (SDP), tras no haber sido capaz de revalidar la victoria en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo.Marin continuará en su cargo hasta que el SDP, que cayó de la primera a la tercera posición en esos comicios, por detrás de los conservadores y la ultraderecha, elija a su sucesor el próximo septiembre.EFE

int/ig