México y Colombia dejan puerta abierta a nuevas alzas de tasas

(Bloomberg) -- México y Colombia, dos de los bancos centrales más restrictivos de Latinoamérica, se niegan a detener sus ciclos récord de ajuste de la política monetaria, incluso después de aumentar nuevamente sus tasas este jueves.

Ambos bancos centrales cumplieron las expectativas de la mayoría de los economistas y aumentaron los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos cada uno al tiempo que luchan contra las expectativas de inflación obstinadamente altas. En el caso de Banxico, como se conoce al banco central de México, los costos de endeudamiento se incrementaron al 11,25% mientras que Colombia elevó su tasa de referencia a un día al 13%. Las decisiones fueron unánimes en el caso de ambos bancos.

Si bien las decisiones dejan a ambas naciones más cerca de Brasil, Chile y Perú sobre cuándo detener los agresivos aumentos de los costos de endeudamiento iniciados en 2021 con la recuperación de la pandemia de covid-19, las declaraciones que acompañan sus anuncios se abstienen de hacer ese llamado de manera explícita.

Banxico, que ha proporcionado orientación prospectiva de manera intermitente en el pasado, cambió al modo dependiente de datos al decir que su próxima decisión dependerá de las perspectivas de inflación, un mensaje del que hicieron eco sus pares colombianos.

“Las decisiones sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible”, dijo BanRep, como se le conoce al banco central de Colombia, en su comunicado este jueves.

Las tasas swap de México se hundieron y el peso recortó su avance diario después de la decisión, ya que los operadores prevén que los políticos se muestren menos hawkish en el futuro. Los mercados de Colombia ya estaban cerrados.

Colombia y México albergan a los únicos bancos centrales con metas de inflación en América Latina que siguen elevando costos de endeudamiento después de que Brasil alcanzó su tasa terminal en agosto, Chile en octubre y Perú en enero de este año.

Sin embargo, a diferencia de Colombia, México finalmente está viendo algunas noticias positivas en la lucha contra la inflación, con los aumentos de precios quincenales desacelerándose a 7,12% a principios de marzo, el más bajo en más de un año. La inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como los combustibles, también se desaceleró a 8,15% aunque se mantiene muy por encima del rango meta de Banxico.

“Fue un poco menos hawkish que lo que publicaron en febrero”, dijo Janeth Quiroz Zamora, vicepresidenta de investigación económica de Casa de Bolsa Monex, sobre el comunicado de Banxico del jueves. “Esta posición demuestra que la Junta está reconociendo que su política monetaria ya es bastante restrictiva, pero deja la puerta abierta para evaluar cómo evoluciona la inflación”.

En el caso de Colombia, la inflación anual se mantuvo al alza en febrero al 13,28%, la más rápida desde 1999, impulsada por los aumentos de precios de los alimentos y los combustibles y los efectos de indexación de los altos aumentos de los salarios reales.

Eso la ubica como la más rápida entre las principales economías regionales con la excepción de la turbulenta Argentina, donde la inflación ahora está por encima del 100%. Sin embargo, las presiones sobre los precios de los bienes y servicios importados han disminuido un poco luego de que el peso avanzara más de 4% en marzo a su nivel más fuerte frente al dólar en dos meses.

La decisión de Colombia lleva su tasa de interés a su nivel más alto desde que el banco implementó su estrategia de metas de inflación en 2000. Pero también se espera que sea uno de los últimos aumentos en el ciclo de ajuste de 11,25 puntos porcentuales del banco, que comenzó a fines de 2021. Economistas encuestados por el Banco de la República pronosticaron que las alzas de tasas terminarán en 13,25% luego de la próxima reunión de decisión en un mes.

“La tasa de inflación se acerca a su techo, desde donde iniciaría su descenso esperado para 2023”, dijo el gerente general, Leonardo Villar, a los periodistas después de la reunión del banco en Bogotá. “La actividad económica continúa caracterizándose por una desaceleración importante”.

--Con la colaboración de Carolina Gonzalez, Rafael Gayol y Maria Elena Vizcaíno.

