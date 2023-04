Jefe de OTAN insta a aliados a prometer €500M anuales a Ucrania

(Bloomberg) -- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está presionando a los aliados para que aporten un total de €500 millones (US$543 millones) al año para ayudar a Ucrania con ayuda no letal y otro tipo de apoyo a largo plazo, según personas familiarizadas con el asunto.

El jefe de la alianza militar quiere que los aliados aumenten las contribuciones a un fondo para el paquete de asistencia integral de la OTAN para Ucrania, que incluye ayuda a corto plazo como combustible, equipos de protección y sistemas antidrones utilizados para contrarrestar la invasión de Rusia, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas debido a que el asunto es confidencial.

El paquete también tiene como objetivo brindar a Ucrania apoyo a largo plazo para ayudar a modernizar sus fuerzas armadas y cumplir con los estándares de interoperabilidad de la OTAN. Muchos detalles aún no se han resuelto, dijo una de las personas.

Si bien la asistencia no es letal, ayudar a Ucrania a avanzar hacia los estándares de la OTAN también podría, por default, ayudar a los aliados a mantener un apoyo letal con entregas de armas modernas durante la guerra, ya que los aliados se están quedando sin armas de la era soviética.

Un portavoz de la OTAN no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Stoltenberg dijo el lunes a los periodistas que los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza acordarían comenzar a trabajar en un programa de varios años para Ucrania cuando se reúnan el martes en Bruselas para una reunión de dos días.

Además del apoyo inmediato a Ucrania para defenderse de Rusia, Stoltenberg dijo que los aliados buscarían una asociación a más largo plazo con Ucrania para ofrecer apoyo después de que termine la guerra. Eso ayudará a Ucrania a “acercarse a la OTAN implementando reformas, continuando con la modernización de sus instituciones de defensa y seguridad —incluida la lucha contra la corrupción— y pasando de los equipos, estándares y doctrinas de la era soviética a los estándares y doctrinas de la OTAN”, señaló.

Membresía de la OTAN

Los aliados han reiterado la promesa de la OTAN de que Ucrania se convertirá en miembro. Pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte se ha abstenido de ofrecer un cronograma o pasos más concretos a pesar de la renovada solicitud de Ucrania, dado el riesgo de verse envuelta en un conflicto directo con Rusia.

Aun así, los aliados quieren mantener a Ucrania cerca a largo plazo y ayudar a sentar las bases para su eventual membresía, incluso reforzando sus defensas para evitar que Rusia intente otra incursión después de que termine la guerra actual.

Y aunque Stoltenberg nuevamente se abstuvo el lunes de ofrecer un cronograma concreto para la membresía de Ucrania, dijo que mejorar la interoperabilidad de Ucrania y ayudarla a pasar de la era soviética a los estándares de la OTAN “ayuda a acercar a Ucrania a la integración euroatlántica, a la familia de la OTAN”.

