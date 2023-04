Fidelity compra bonos AT1 europeos tras crisis de Credit Suisse

(Bloomberg) -- Fidelity International favorece los bonos convertibles contingentes vendidos por bancos europeos después de que el colapso de Credit Suisse Group AG provocara una estampida fuera del mercado de más de US$250.000 millones.

Los CoCos, también conocidos como valores de nivel 1, enfrentaron una venta “indiscriminada” después de que la deuda emitida por Credit Suisse fuera dada de baja siguiendo los términos de su rescate, que fue liderado por el Gobierno, según George Efstathopoulos, administrador de fondos en Singapur. Eso presentó una oportunidad para comprar bonos golpeados de emisores gobernados por jurisdicciones fuera de Suiza, dijo.

Hubo un enfoque que consistía en “vender ahora y hacer preguntas después” para negociar AT1 en medio de la crisis y eso permitió que el fondo “comprara un poco”, dijo Efstathopoulos. “Esta es un área donde los fundamentos parecen muy, muy sólidos. La rentabilidad ha sido interesante”.

Fidelity se une a BlueBay Asset Management en la apuesta por CoCos, cuando otros inversionistas habían huido del mercado por temor a bajas similares. Un índice de los bonos convertibles contingentes emitidos por bancos europeos tuvo un rendimiento del 12%, mientras estaban en un nivel de 7,8% en febrero.

Fidelity ha aumentado su exposición a los híbridos corporativos, que incluyen CoCos, a alrededor del 8,3% este mes en su Global Multi Asset Income Fund desde el 6,3% de febrero pasado, dijo Efstathopoulos.

