El Ibex-35 abre en positivo a la espera de más pistas sobre el empleo

5 abr (Reuters) - El principal índice bursátil español iniciaba la jornada del miércoles con una tímida alza, mientras los mercados hacen conjeturas sobre el estado de la economía con las pistas de los datos macroeconómicos.

En un clima de relativa tranquilidad sobre las tensiones bancarias, los inversores han regresado al debate sobre si la lucha de los bancos centrales para combatir la inflación está llegando a su fin y a los temores a un bache profundo causado por las bruscas subidas de tipos de interés.

El martes unos datos de ofertas de empleo JOLTS en Estados Unidos más flojos de lo previsto mandaron una señal de que la economía podría estar a las puertas de una desaceleración, por lo que el miércoles habrá interés en nuevos datos laborales, en este caso la encuesta privada ADP, que servirá de anticipo para el informe completo de creación de puestos de trabajo que se conocerá el viernes.

La noticia de los JOLTS tuvo una dimensión positiva, ya que los inversores entienden que un enfriamiento de la economía significaría que la pugna de los bancos centrales contra la inflación comienza a dar resultados, y en efecto la herramienta Fedwatch mostró que los mercados valoran en un 59% la posibilidad de que la Fed pause las subidas de tipos de interés.

"Se prevé que [la encuesta ADP] se mantenga robusta (210.000e vs 242.000 anterior), aunque ayer vimos que el número de vacantes disponibles JOLTS moderaban más de lo esperado en febrero (9,9 mln vs 10,5 previstos), cayendo por debajo de los 10 mln por primera vez desde 2021, reduciendo la probabilidad de una nueva subida de +25 pb en la reunión de mayo," escribieron los expertos de la casa de análisis Renta4.

"Asimismo, el dato volvió a elevar las expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed a final de año, si bien para ello la inflación debería recortar en mayor medida", añadieron.

Estas esperanzas contrastan con la voluntad expresada por los dirigentes de la Reserva Federal, que en su reunión de marzo señalaron que probablemente subirían los tipos una vez más este año y no los recortarían hasta 2024. La presidenta de la Fed de Cleveland afirmó que los tipos deberían situarse por encima del 5% y mantenerse en esos niveles durante algún tiempo.

No obstante, el dato de las vacantes laborales también puso de manifiesto la cara oscura de las subidas de interés, ante los peligros para la actividad económica que conlleva. El consejero delegado de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, señaló que la actual crisis, potenciada por la situación bancaria, no se ha disipado y que sus efectos podrían durar años.

Durante la jornada se conocerán los PMI finales de la Eurozona y EEUU.

En este contexto, a las 07:17 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español Ibex-35 subía 49,20 puntos, un 0,54%, hasta 9.232,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,08%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,55%, BBVA se anotaba un 1,32%, Caixabank avanzaba un 0,44%, Sabadell ganaba un 0,38%, Bankinter se revalorizaba un 0,30% y Unicaja Banco subía un 1,21%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,73%, Inditex avanzaba un 0,46%, Iberdrola se revalorizaba un 0,88%, Cellnex ganaba un 0,25% y la petrolera Repsol subía un 0,39%.

(Información de José Muñoz; editado por Tomás Cobos)