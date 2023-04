Crudo registra su mayor repunte en más de un año tras anuncio OPEP+

(Bloomberg) -- El petróleo registró su mayor repunte en más de un año después de que la OPEP+ sorprendiera con su anuncio de recortes de producción que amenazan con ajustar el mercado y generar una nueva sacudida inflacionaria en la economía mundial.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, incluida Rusia, se comprometieron a hacer recortes superiores a 1 millón de barriles diarios a partir del próximo mes y hasta fin de año. La reducción sorprendió a los mercados, que habían previsto que el cártel mantuviera estable la producción. Para empeorar la sorpresa, la decisión se tomó fuera del calendario programado por el grupo para revisar la demanda del mercado y la oferta de los miembros.

La decisión se propagó rápidamente por los mercados mundiales del petróleo. Por primera vez desde diciembre, el diferencial rápido del WTI entró en retroceso, lo que indica una fuerza renovada a medida que los operadores prevén que la demanda supere la oferta. Goldman Sachs Group Inc. elevó sus previsiones de precios para este año y 2024 y para los futuros de gasolina de EE.UU., lo que resalta los riesgos inflacionarios.

“La OPEP+ muestra su compromiso de protegerse contra las caídas”, dijo Nadia Martín Wiggen, socia de Pareto Securities. “La duración del recorte es la parte más sorprendente y alcista”.

Antes de la sorpresiva intervención, el crudo había topado con una caída trimestral del 5,7% en medio de la agitación del sector bancario y los riesgos de recesión. Muchos observadores del mercado preveían un repunte en la segunda mitad, respaldado por la creciente demanda en China. Contrarrestando la avalancha de llamadas más altas de Wall Street a raíz de la decisión, Morgan Stanley señaló que el crecimiento de la demanda de China ha quedado por debajo de las expectativas y rebajó su previsión de precios.

Respuesta EE.UU.

La Casa Blanca dijo que la decisión de la OPEP+ fue desacertada, y agregó que EE.UU. trabajaría con productores y consumidores para contener los precios de la gasolina. Con la temporada de conducción de EE.UU. a la vuelta de la esquina, el cártel podría agregar más de 50 centavos por galón a la media nacional de los precios en las estaciones de servicio. El año pasado ante el aumento vertiginoso de los precios tras la invasión rusa a Ucrania, el presidente Joe Biden ordenó una liberación sin precedentes de las reservas estratégicas de crudo del país.

El crudo más costoso amenaza con aumentar la inflación, lo que complica los esfuerzos de los bancos centrales para controlar las persistentes presiones de precios. La Reserva Federal de EE.UU. elevó las tasas de interés nuevamente el mes pasado, y los funcionarios se reunirán próximamente en mayo para establecer la política monetaria.

